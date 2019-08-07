Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,59
28,63

В Харькове на маршрут вышли новые троллейбусы

Сегодня, 17:18

Таисия Ерохина

Салоны в новом троллейбусе более вместительны

Фото: city.kharkov.ua

Фото: city.kharkov.ua

В Харькове на маршруты вышли новые троллейбусы производства "Богдан Моторс", которые КП "Троллейбусное депо №2" получило в рамках кредитного договора с Европейским банком реконструкции и развития.

Как сообщили в горсовете, два новых троллейбуса курсируют на маршрутах №3 "Станция метро "Пр-т Гагарина" — ул. 12-го Апреля" и №35 "Ул. Одесская — м/н Северная Салтовка". Вскоре по Харькову поедут еще три троллейбуса, которые прошли ревизию и техосмотр.

Реклама

Напомним, новый транспорт оснащен пандусом, автономным ходом, USB-разъемами для зарядки гаджетов. Также в салоне установлены четыре видеокамеры, запись с которых выводится на мини-монитор в кабине водителя, что позволяет следить за происходящим на средней и задней площадках. По словам водителя Сергея Морозова, салон в новом троллейбусе более вместителен, а при помощи автономного хода можно объезжать места аварий и обрывов контактных сетей. 

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что киевская власть планирует заменить маршрутки, которые регулярно попадают в ДТП, комфортабельными автобусами.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Харьков троллейбус маршруты старт

Реклама

Реклама

Популярные статьи

Дожди и прохлада: прогноз погоды в Украине на неделю
Дожди и прохлада: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
В Харькове заброшенные этажи гостиницы и ботанический сад станут арт-площадками
В Харькове заброшенные этажи гостиницы и ботанический сад станут арт-площадкамиХарьков
В Харькове бабушка едва не зарезала своего внука
В Харькове бабушка едва не зарезала своего внукаХарьков
Была привязана к лошади: под Харьковом нашли мертвой девочку-подростка
Была привязана к лошади: под Харьковом нашли мертвой девочку-подросткаХарьков
Онлайн матча
Онлайн матча "Шахтер" – "Карпаты" в чемпионате Украины – 3:0ЧУ по футболу 2019

Новости партнеров

Загрузка...