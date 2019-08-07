В Харькове на маршрут вышли новые троллейбусы

Фото: city.kharkov.ua

В Харькове на маршруты вышли новые троллейбусы производства "Богдан Моторс", которые КП "Троллейбусное депо №2" получило в рамках кредитного договора с Европейским банком реконструкции и развития.

Как сообщили в горсовете, два новых троллейбуса курсируют на маршрутах №3 "Станция метро "Пр-т Гагарина" — ул. 12-го Апреля" и №35 "Ул. Одесская — м/н Северная Салтовка". Вскоре по Харькову поедут еще три троллейбуса, которые прошли ревизию и техосмотр.

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Напомним, новый транспорт оснащен пандусом, автономным ходом, USB-разъемами для зарядки гаджетов. Также в салоне установлены четыре видеокамеры, запись с которых выводится на мини-монитор в кабине водителя, что позволяет следить за происходящим на средней и задней площадках. По словам водителя Сергея Морозова, салон в новом троллейбусе более вместителен, а при помощи автономного хода можно объезжать места аварий и обрывов контактных сетей.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что киевская власть планирует заменить маршрутки, которые регулярно попадают в ДТП, комфортабельными автобусами.

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