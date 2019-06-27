Во Львове почти всем "рогатым" дадут новые номера

Смена нумерации тролейбусов позволит избежать путаницы вокруг одних и тех же маршрутов при разных видах транспорта

Во Львове с 1 июля изменяется нумерация маршрутов городских троллейбусов. По мнению специалистов, это уменьшит количество дублирования в нумерации одних и тех же маршрутов при разных видах транспорта.

"У нас есть электробус, который курсирует по троллейбусному маршруту № 9. Когда он подъезжал к остановке, то людям сложно понять, это подъехал автобус № 9, или троллейбус № 9. Хотя, на самом деле - это маршрут № 9, без привязки к транспортному средству", – сообщают в ЛКП" Львовэлектротранс".

В городе действительно много маршрутов трамваев, троллейбусов и автобусов, которые носят одинаковый номер. Очень часто транспорт с одинаковым номером пересекается на некоторых участках и проходит через одну и ту же остановку.

"Сейчас у нас есть 150 новых автобусов – 100 МАЗов и 50 "Электронов". Также наше предприятие приобретет 50 новых троллейбусов производства "Электрон". Поэтому извне для пассажира будет много одинакового подвижного состава. Кроме этого, город инициирует приобретение троллейбусов с автономным ходом. То есть будут отрезки дорог, где троллейбус будет курсировать как автобус. И пассажиру будет сложно понять, что это едет – троллейбус или автобус. Для пассажиров основным должен быть номер маршрута", – добавляют в ЛКП" Львовэлектротранс".

Изменение нумерации будет реализовано таким путем: новый номер маршрута для упрощения должен сформироваться путем добавления числа 20 к имеющемуся номеру, а номер маршрута 24 оставят без изменений; таким образом, получим троллейбусные маршруты 22, 23, 24, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 33.

Ранее сообщалось, что впервые в Украине контроллеров львовского электротранспорта вооружили видеорегистраторами.

​

​

Также сообщалось, что во Львове снова подорожал проезд в маршрутках – с 5 до 7 гривен.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Во Львове почти всем "рогатым" дадут новые номера". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"