В Харькове на складах вспыхнул масштабный пожар: фото и видео

В Харькове на складах вспыхнул крупный пожар. Об этом сообщил помощник начальника Главного управления ГСЧС Украины в Харьковской области Игорь Лупандин.

По его сведениям, информация о загорании на улице Беркоса поступила к спасателям сегодня, 25 августа, в 10:37. На место пожара выехали пожарные автомобили.

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По предварительной информации, огонь охватил около 100 квадратных метров складов. По опубликованных фотографиях видно, как в небо поднимается густой черный дым. Информация о пострадавших пока не поступала.

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Напомним, мы писали, что в Кривом Роге в Днепропетровской области загорелся храм святых Благоверных князей Бориса и Глеба. Огнем уничтожено имущество и конструкции храма на общей площади 100 квадратных метров. К тушению привлекли 11 человек личного состава и три пожарных автомобиля.

Кроме этого, в Киеве произошел пожар в квартире на бульваре Вацлава Гавела, 43-А в Соломенском районе. По прибытии пожарные установили, что в пятиэтажном жилом доме горит квартира на третьем этаже. В результате пожара были повреждены мебель, личные вещи, закопчены стены и потолок квартиры. Во время тушения пожара спасателями был обнаружен труп женщины, который находился в комнате квартиры. Также спасатели спасли двух человек.

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