В Кривом Роге церковь сгорела дотла: фото и видео

/ Фото: ГСЧС

В Кривом Роге в Днепропетровской области загорелся храм святых Благоверных князей Бориса и Глеба. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Сообщение о пожаре спасатели получили около половины пятого утра 25 августа. На место инцидента отправились пожарные.

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"Огнем уничтожено имущество и конструкции храма на общей площади 100 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет", – рассказали спасатели.

Локализовали огонь около пяти утра, а полностью ликвидировали пожар за два часа – в 07:15. К тушению привлекли 11 человек личного состава и три пожарных автомобиля.

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Напомним, недавно в селе Новоселица Ивано-Франковской области дотла сгорела 130-летняя церковь. Пожарным сообщили, что горело деревянное здание церкви Введения во храм Пречистой Девы Марии 1889 года постройки.

Кроме этого, мы рассказывали, что в ночь на 17 августа в одесской гостинице "Токио Стар", которая расположена в здании бывшего трамвайного депо, произошел масштабный пожар, в результате которого погибли девять человек, 10 пострадали .

Полиция начала расследование по ч. 2 ст. 270 ("Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности") Уголовного кодекса Украины. Также Государственное бюро расследований Украины начало досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, рассматриваются три версии .

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