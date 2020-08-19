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В Харькове на переходе появился "стихийный" фонтан: видео

19 августа, 16:54

Руслан Ровик Руслан Ровик

Потоки воды били из-под люка канализации

В Харькове, посреди улицы Гвардейцев Широнинцев прямо на пешеходном переходе появился "стихийный" фонтан.

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Об этом сообщили очевидцы в Telegram-канале "ТипичнОЕ ХТЗ".

Было опубликовано видео с иронической подписью: "презентация нового фонтана".

В Харькове возник "стихийный" фонтан. Видео: ТипичнОЕ ХТС

Напомним, в Киеве, в микрорайоне Березняки произошел прорыв трубы. В результате появился мощный "фонтан", который "добивал" до верхних этажей девятижтажного дома. На некоторых балконах были выбиты окна. Водители машин, припаркованных рядом с местом инцидента, поспешили убрать свои автомобили.

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Ранее на улице Антоновича возле станции метро "Лыбидская" произошел масштабный прорыв теплотрассы. В итоге кипяток хлынул на проезжую часть и затопил торговый центр Ocean Plaza, в котором находились люди.

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Кроме того, в центре Киева произошло новое коммунальное ЧП. На улице Вокзальной забил фонтан холодной воды. Видео мощной струи, которая бьет из-под асфальта, киевляне публиковали в социальных сетях.

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Харьков переход фонтан зебра

Источник: Сегодня

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