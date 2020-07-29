В Харькове неделю ищут без вести пропавшую девочку: фото и приметы

В Харькове полицейские разыскивают пропавшую 16-летнюю девочку. Ребенка последний раз видели неделю назад.

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Как рассказали в пресс-службе местной полиции, Анастасия Заблодская ушла из дома 22 июля в 14:00 и до сих пор не вернулась. Копы просят помощи в поисках девочки и опубликовали ее приметы и фото.

Приметы Насти: рост девочки 156 см, она худощавого телосложения. Волосы у подростка светло-русого цвета и средней длины. Глаза голубые.

Была одета: на девочке были футболка в бело-синюю полоску, джинсовые шорты, розовые мокасины. Также при себе имела черный рюкзак.

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Реклама Ранее мы сообщали, что в Харьковской области полиция разыскивала четырех пропавших подростков. Они ушли из дома семейного типа, расположенного в селе Зеленый Гай Лозовского района, и до сих пор не вернулись. Также напомним, в Киевской области 10-летний мальчик посреди ночи сбежал из дома. Чтобы найти ребенка, по тревоге подняли личный состав отделения полиции. Оказалось, что мать отругала мальчика за то, что он поздно вернулся домой. На что тот обиделся и убежал – такой случай в многодетной семье произошел впервые. Кроме того, ранее в Киеве нашли трехлетнего мальчика с синяками.

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