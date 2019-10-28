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В Харькове недовольный посетитель ворвался с топором в ресторан

28 октября, 12:28

Мужчина разъярился из-за того, что ему долго не приносили заказ

Иллюстрация. Фото: nashbulat

Иллюстрация. Фото: nashbulat

В Харькове недовольный посетитель устроил погром в ресторане "Багдад", расположенный на углу проспекта Науки и проспекта Независимости.

Как сообщает один из городских Telegram-каналаов, мужчина пришел в ресторан и сделал заказ, и, прождав некоторое время, возмутился, что ему все еще не принесли блюда, начал крушить мебель.

Хозяева заведения вызвали полицию. Прибывшие копы увидели возвращение клиента, который к тому времени вооружился топором и, не смущаясь присутствием стражей порядка, начал крушить витрину.

После этого он сел за руль своего автомобиля и уехал. Полицейские бросились в погоню и вскоре задержали злоумышленника.

Напомним, ранее в Харькове произошла стрельба на парковке у супермаркета. Один из мужчин, ставших жертвой конфликта, умер по дороге в больницу, второму оказывается помощь. Позже полицейские заметили подозреваемого, который, уходя от преследования, взорвал на себе гранату.

Ранее мы сообщали о том, что в Харькове неизвестные обстреляли двоих мужчин – были ранены 30-летний мужчина и его 18-летний знакомый. По данным полиции, инцидент произошел 22 октября, около 00:55, на улице Пушкинской, когда неизвестные совершили несколько выстрелов и скрылись на автомобиле.

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