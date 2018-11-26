В Харькове неизвестные взорвали и ограбили банкомат. Правоохранители разыскивают злоумышленников, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Инцидент произошел сегодня ночью в 14-этажке на улице Академика Богомольца. Сообщение о взрыве в полицию поступило в 03:21. По предварительным данным, грабители использовали самодельное взрывное устройство. Сумма, которую преступники успели вытащить из банкомата, устанавливается. В результате взрыва никто не пострадал.

На место взрыва выезжала следственно-оперативная группа и сотрудники взрывотехнического управления. Полицейские осмотрели место происшествия и изъяли вещественные доказательства. Их направили на исследование.

"Факт события внесен в Единый реестр досудебного расследования по ч.2 ст.194 ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества") и ч. 5 ст. 185 ("Кража") Уголовного кодекса Украины", – добавили в полиции.

Напомним, ранее в Харькове неизвестные взорвали банкомат, расположенный по улице Большая Опанасовская в здании трамвайного депо. Все деньги из устройства были похищены.

Также подобное преступление в Харькове и летом – тогда был взорван банкомат на улице Краснодарской, из него похищены деньги. В результате детонации никто не пострадал, однако взрывная волна повредила корпус банкомата и проделала в нем дыру.