В Харькове от COVID-19 умерла медик областной клинической больницы

Санитарке было всего 59 лет

В Харькове, где COVID-19 заболела врач морга, инфекция унесла жизни санитарки Харьковской областной клинической больницы. Об этом рассказала пресс-секретарь Харьковской облгосадминистрации Ксения Ярикова, сообщает "Суспільне".

Женщине было 59 лет. По данным областного Департамента здравоохранения, медик скончалась еще в 20-х числах мая, но летальный случай внесли в статистику 31 мая.

"Всего (в областной клинической больнице – ред.) заболели шесть сотрудников, двое уже выздоровели и вышли на работу", – отметили в ОГА.

Реклама

Отметим, что это – вторая смерть среди медработников в области. Первым умершим медиком в регионе была медсестра диспансера радиационной защиты. Чиновники уверяют, что в обоих случаях женщины с больными COVID-19 пациентами не контактировали.

В тренде Пункт пропуска на границе с Венгрией возобновил работу: что происходит на КПП

Всего с начала эпидемии в Харьковской области COVID-19 заболели 1166 человек. Среди них в регионе – 242 медиков.

Ранее мы сообщали, что в Харьковской области каждому заболевшему COVID-19 медику выплатят материальную помощь в размере 10 тысяч гривен. Соответствующее решение приняли на заседании областного совета.

Также напомним, что в Харьковском областном центре службы крови с самого начала карантина не хватает доноров, а соответственно, и донорской крови. Сейчас добровольцев втрое меньше, чем обычно. Чтобы пополнить запасы, врачи обратились к военным и правоохранителям.

Реклама

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама