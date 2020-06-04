В Харькове от COVID-19 умерла медик областной клинической больницы

В Харькове, где COVID-19 заболела врач морга, инфекция унесла жизни санитарки Харьковской областной клинической больницы. Об этом рассказала пресс-секретарь Харьковской облгосадминистрации Ксения Ярикова, сообщает "Суспільне".
Женщине было 59 лет. По данным областного Департамента здравоохранения, медик скончалась еще в 20-х числах мая, но летальный случай внесли в статистику 31 мая.
"Всего (в областной клинической больнице – ред.) заболели шесть сотрудников, двое уже выздоровели и вышли на работу", – отметили в ОГА.
Отметим, что это – вторая смерть среди медработников в области. Первым умершим медиком в регионе была медсестра диспансера радиационной защиты. Чиновники уверяют, что в обоих случаях женщины с больными COVID-19 пациентами не контактировали.
Всего с начала эпидемии в Харьковской области COVID-19 заболели 1166 человек. Среди них в регионе – 242 медиков.
Ранее мы сообщали, что в Харьковской области каждому заболевшему COVID-19 медику выплатят материальную помощь в размере 10 тысяч гривен. Соответствующее решение приняли на заседании областного совета.
Также напомним, что в Харьковском областном центре службы крови с самого начала карантина не хватает доноров, а соответственно, и донорской крови. Сейчас добровольцев втрое меньше, чем обычно. Чтобы пополнить запасы, врачи обратились к военным и правоохранителям.
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