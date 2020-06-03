В Харькове у главврача инфекционной больницы, зараженного COVID-19, обнаружили пневмонию

Медик рассказал, что коллеги обнаружили у него двустороннюю пневмонию

У главного врача Харьковской областной инфекционной больницы Павла Нартова, который заразился коронавирусом, развилось двухстороннее воспаление легких.

Об этом рассказал сам медик, который был госпитализирован в конце мая, сообщает "Суспільне".

"Лечусь. У меня пневмония двусторонняя. Кашель и температура... Мне не хуже, но и не лучше, в одно и то же время", — сказал Нартов.

Реклама

На время болезни директора обязанности главврача выполняет сотрудница Харьковской медицинской академии последипломного образования Валентина Маслова.

Напомним, в конце мая Нартов заявлял о чрезмерной загруженности учреждения больными COVID-19, и отмечал, что его сотрудникам нужно "хоть несколько дней отдыха".

В тренде В Украине произошло новое землетрясение: что известно

Напомним, в Харькове пациентами областной инфекционной больницы, которая была определена как профильная для пациентов с COVID-19, госпитализировали почти 70 пациентов, у которых не было коронавируса.

Кроме того, в Харькове заболели 20 сотрудников областной больницы, в том числе и Павел Нартов.

Реклама

Также напомним, что в Харьковском областном центре службы крови с самого начала карантина не хватает доноров, а соответственно, и донорской крови. Сейчас добровольцев втрое меньше, чем обычно. Чтобы пополнить запасы, врачи обратились к военным и правоохранителям.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама