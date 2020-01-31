В Харькове отдали в суд дело изверга, который изнасиловал девочку по дороге из школы

Полиция задержала педофила / Фото: Facebook

В Харькове передали в суд дело мужчины, обвиняемого в изнасиловании малолетней девочки, которая возвращалась из школы.

Как сообщили в областной прокуратуре, в ходе следствия вина подозреваемого по статьям "изнасилование" малолетней и "нанесение телесных повреждений ребенку" было доказано в полном объеме.

"Во время досудебного расследования установлено: в сентябре 2019 года 34-летний харьковчанин совершил нападение на малолетнюю девочку, которая возвращалась из школы и, применяя физическую силу, изнасиловал ее", – говорится в сообщении.

Силовики на протяжении суток установили личность подозреваемого и применили к нему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Обвинительный акт относительно мужчины направлен в суд для рассмотрения по сути. Санкции статей, которые инкриминируют харьковчанину, предусматривают лишение свободы на срок от 10 до 15 лет.

Напомним, ранее в Киеве мужчина изнасиловал 38-летнюю многодетную мать на глазах у ее 14-летней дочери. Люди услышали крики о помощи, которые доносились из парка Андрея Малышко. Они побежали туда и увидели мужчину с ножом в руке. Он вел себя агрессивно и напал на пожилого мужчину из компании, а потом схватил 38-летнюю пострадавшую за волосы и приставил нож к ее горлу.

Кроме этого, мы писали, что Киевский апелляционный суд рассмотрел резонансное дело об изнасиловании девятилетней девочки и отправил обвиняемого в преступлении в тюрьму на 14 лет.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram