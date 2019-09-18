Изнасилование 12-летней девочки в Харькове: подозреваемому избрали меру пресечения

Мужчина будет находится под стражей в течении 60 дней

/ Фото: objectiv.tv

Суд избрал для подозреваемого в изнасиловании 12-летней девочки в Харькове меру пресечения в виде содержания под стражей. Об этом сообщили в пресс-службе суда, пишет Objectiv.tv.

Мужчина арестован на 60 дней. Заседание проходило в закрытом режиме.

Как рассказал заместитель руководителя местной прокуратуры Александр Михалик, событие произошло на минувших выходных в одном из сел Купянского района.

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Во время следствия установлено, что 31-летний мужчина ждал жертву на улице между лесополосой и жилыми домами. Девочку он знал хорошо, потому что около полугода жил вместе с ее матерью. Подозреваемый затащил школьницу к посадке и пытался склонить ребенка к интимной близости, однако девочка отказалась. Тогда злоумышленник, преодолев сопротивление, повалил ребенка на землю и изнасиловал.

Максимальная санкция статьи (ч. 4 ст. 152 УК Украины) предусматривает 15 лет лишения свободы. Стоит отметить, что мужчина имел уже не одну судимость.

Напомним, ранее в Киеве мужчина изнасиловал 38-летнюю многодетную мать на глазах у ее 14-летней дочери. Люди услышали крики о помощи, которые доносились из парка Андрея Малышко. Люди побежали туда и увидели мужчину с ножом в руке. Он вел себя агрессивно и напал на пожилого мужчину из компании, а потом схватил 38-летнюю пострадавшую за волосы и приставил нож к ее горлу.

Кроме этого, мы писали, что Киевский апелляционный суд рассмотрел резонансное дело об изнасиловании девятилетней девочки и отправил обвиняемого в преступлении в тюрьму на 14 лет.

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