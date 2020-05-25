В Харькове открыли метро: что нужно знать пассажирам

В подземку пассажиров пускают только в масках и респираторах

В Украине сегодня, 25 мая, в Украине после длительного карантина возобновило работу метро. Исключением не стал и Харьков – тут подземку открыли без опозданий.

Харьковский метрополитен работает в обычном режиме, но все же пассажиров сюда пускают только в масках. Как сообщили в пресс-службе предприятия, "доступ и передвижение по территории метрополитена без надетого респиратора или защитной маски — запрещены". Также людям рекомендуют соблюдать дистанцию.

Напомним, ранее мэр Харькова Геннадий Кернес рассказал о возможности работы городского метрополитена при условии проведения дезинфекции пассажиров.Он добавил также, что метро – это самый безопасный и удобный вид транспорта в городе с миллионным населением.

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Также мы сообщали, что в обычном режиме работает общественный транспорт. Маршрутки, автобусы, трамваи и троллейбусы начали курсировать в столице еще 23 мая, а вот подземка начала работу только сегодня, 25 мая. Как сейчас работает столичный метрополитен – смотрите в видео:

Видео: Сегодня

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