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В Харькове переселенцы пригрозили вернуться на оккупированные территории

12 июля, 18:38

Люди признались, что у них нет денег платить за аренду квартиры

Срок гарантии на модульное жилье истек два года назад
Срок гарантии на модульное жилье истек два года назад. Фото: Сегодня

Переселенцы с Донбасса, которые переехали в Харьков и живут в модульном городке на территории Харькова, опасаются принудительного выселения, поскольку домики якобы отслужили свой срок еще два года назад.

"Здесь спят дети, с нами еще живет моя мама. Нас здесь проживает 5 человек", – показывает свое жилье переселенка.

Двухкомнатное жилье в модульном городке выглядит, как новое. Однако по документам гарантийный срок эксплуатации домика истек два года назад. С тех пор жителям намекают: время выезжать.

"Вы мне говорили лично, что мне, как матери-одиночке, легче снять квартиру. Мне легче снять квартиру на мои 2000 гривен дохода?" - спрашивает переселенка у директора модульного городка.

Модульный городок заселили в январе 2015 года и с тех пор лишь несколько семей нашли новые квартиры и переехали, а остальные до сих пор живут здесь, потому что другое жилье для них дорогое.

За жилье в домике летом семья платит около 2500 грн. Снять за такие деньги хотя бы однокомнатную квартиру в Харькове нереально. А этим летом договор на проживание в транзитном городе могут не продлить.

"В конце июня нам представитель городской власти озвучила ​​информацию, что городок будет закрываться", – говорит житель модульного городка Эдуард Мовчан.

В дирекции объясняют: из-за аварийного состояния вынужденно закрыли одно общежитие. В других же – плесень на стенах, провален пол и разбита сантехника.

"У нас нет разрешения санэпидстанции, у нас нет разрешения Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, нужно проводит определенные дорогостоящие работы, примерно в районе 4 млн. грн., которых у нас, к сожалению, тоже нет", – говорит начальник управления по обслуживанию модульного городка Артур Стаценко.

Принудительно выселять никого не будут, обещают в горсовете. Многодетным семьям предлагают социальное общежитие в области. Пенсионерам и инвалидам – ​​специализированный интернат с полным пансионом.

"Для их здоровья, для их жизни, рациональнее всего снять, арендовать жилье. Здесь уже из-за пожара загорелась вентиляция, замкнуло бойлер", – говорит заместитель городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.

Однако с переездом, говорят переселенцы, придется искать новую работу, а детям – детсады и школы. Начинать жизнь с начала еще раз переселенцы уже не в силах.

"Если закроют, мы поедем, наверное, домой", – говорит жительница модульного городка Светлана Козлова.

Напомним, недавно в Донецкой области ключи от 63 квартир вручили переселенцам в Мариуполе. А ранее в Днепропетровской области сотрудники банка украли с карточек переселенцев полмиллиона гривен.

Также мы писали о женщине, которая переехала из Донецка в Кривой Рог и нашла себе дело по душе – она начала шить сумки из старой одежды, а профессиональное оборудование она приобрела за деньги, полученные от программ поддержки переселенцам.


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Тег жилье, Харьков, Донбасс, переселенцы, модульный городок

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