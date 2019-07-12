Пять лет с дня освобождения: участники рассказали о том, чего стоил им украинский флаг над Славянском

Как освобождали город в 2014 году — воспоминания участников

Победа. Из Славянска, по словам Гиркина, планировали реализацию «крымского сценария».

Исполнилось 5 лет со дня освобождения Славянска от боевиков Игоря Гиркина (Стрелкова). Возвращение контроля над Славянском стало серьезной победой украинского оружия в летней кампании 2014 года. Участники тех событий еще раз вспоминают, как освобождали город.

Провал "крымского сценария"

События в Славянске начались 12 апреля 2014 года, когда 52 террориста под руководством офицера ФСБ Игоря Гиркина (Стрелкова) захватили административные здания в этом городе. Очень скоро влияние боевиков распространилось на соседний Краматорск, а также целый ряд других населенных пунктов Донецкой и Луганской областей.

Поход Гиркина произошел спустя месяц после завершения российской аннексии Крыма. Именно таким образом Россия начала вторжение на материковую часть Украины. Позже в своих интервью Гиркин не раз признавался, что программой-минимум был именно "крымский сценарий" — дождаться прибытия российской армии, а потом под видом незаконного "референдума" отделить Донбасс от Украины, присоединив его к РФ. Программой-максимум было образование так называемой "Новороссии" — марионеточного пророссийского государства, куда, кроме Донецкой и Луганской областей, должны были войти Харьковская, Запорожская, Херсонская, Одесская и Николаевская области.

Однако "крымский сценарий" на Донбассе провалился. Как позже объяснял сам Гиркин — значительная часть населения, включая чиновников, не торопились поддерживать "пророссийские силы". По его словам, возникали даже ситуации, когда местные жители, буквально только что мешавшие подразделениям ВСУ выдвигаться на позиции, в следующую минут восставали и против "ополченцев", оберегая от них уже бойцов украинской армии.

Да и сами украинские силовики уже обрели волю к сопротивлению. 13 апреля 2014 года сотрудники спецподразделения СБУ "Альфа" попытались выбить боевиков из Славянска, но потерпели неудачу. Однако боевые действия только начинались. Украинская армия и другие силовые структуры начали окружать Славянск сетью блокпостов, отрезая боевиков от путей снабжения из России. Это вызывало обоснованную панику у Гиркина, который из своего кабинета в Славянске записал не одно видеообращение, призывая на помощь российскую армию. Но помощь не пришла, и ВСУ взяли город в плотное кольцо. В первых числах июля 2014 года началась операция по освобождению Славянска.

Миссия выполнима

Одним из участников тех событий с украинской стороны был полковник Влад Волошин, который в составе группы бойцов, водрузил украинский флаг над освобожденным Славянском 5 июля 2014 года. Украинские войска входили в уже пустой город, за некоторое время до этого основной группе боевиков под предводительством самого Гиркина удалось прорваться и уйти в Донецк.

"Они прекрасно понимали, что город окружен и удерживать его бессмысленно", — пояснил Волошин.

По его словам, перед началом операции, украинская артиллерия хорошо поработала по укрепрайонам боевиков в Семеновке и в районе бетонного завода.

"За несколько дней до взятия города мы с разведчиками ходили по округе и ловили тех, кто пытался выйти из города. Задержали нескольких человек", — припомнил Волошин.

По его словам, в Славянск заходили несколько штурмовых групп.

"Я был в той, где был спецназ. Мы заходили со стороны 3-го блокпоста, неподалеку от заправки. Заходили на бронетранспортерах со стороны Славкурорта. Я ехал на броне первого БТРа", — рассказал Влад Волошин.

По его словам, по обе стороны дороги стояли санатории, но все они пустовали, что было очень необычно для начала июля — ведь Славянск считается курортным городом.

"Это оставляло гнетущее впечатление. Вообще в Славянске до нашего возвращения долгое время не было воды и электричества. Жители от этого очень страдали", — отметил Влад Волошин.

Когда группа подъехала к озеру, на берегах которого в лучшие времена отдыхали туристы, раздалось несколько выстрелов. Прозвучала команда "спешиться". Одна из групп направилась к церкви, находящейся неподалеку от озера, где засел снайпер. Появление снайпера означало, что элемент неожиданности, на который рассчитывали бойцы, заходя в город, не сработал. Дальше следовало идти с большей осторожностью.

Возобновив продвижение, группа, вскоре встретила едущий навстречу автомобиль, водитель которого сообщил, что впереди находится баррикада, однако ее никто не обороняет. Украинские солдаты посоветовали автомобилисту переждать на обочине и не возвращаться в город до завершения операции, чтобы не подвергать себя лишней опасности.

Зайдя в город штурмовые группы направились по параллельным улицам.

"Наша группа дошла почти до самого центра. Там мы увидели большой укрепленный район, на котором даже стояли муляжи артиллерийских орудий. В этот момент неподалеку от меня раздался взрыв. Кто-то толкнул меня на землю, а один из наших ребят открыл ответный огонь из "Мухи" (ручной гранатомет. — Авт.). Я получил контузию, последствия которой ощутил уже позже, потому что тогда меня переполнял адреналин", — рассказал полковник Волошин.

Продвигаясь дальше, бойцы встречали местных жителей. Одна пожилая женщина упала на колени и приговаривая: "Сыночки, как же я вас ждала", принялась осенять их крестным знамением. Затем навстречу бойцам выехал пожилой мужчина на велосипеде. Увидев украинских солдат он, на радостях, начал предлагать парням последнюю пачку сигарет.

"У меня до сих пор подкатывает комок к горлу, когда я это вспоминаю", — рассказал Волошин.

Добравшись до горсовета, украинские солдаты увидели на площади парня и девушку. Парень был сильно побит. Его девушка пояснила, что это один из местных проукраинских активистов, попавший к боевикам "на подвал". Там он подвергся жестоким пыткам. Его удалось освободить только после ухода террористов из Славянска. Возле горсовета стояли два или три человека в милицейской форме, но со споротыми шевронами. Один из них сообщил, что они представляют милицию Славянска и вышли на охрану покинутого здания.

"Тогда мы вместе с моими товарищами Иваном Журавлевым и Василием Ковальчуком решили водрузить украинский флаг над горсоветом. Один из милиционеров взялся нас провести на крышу, предупредив, что многие кабинеты здания заминированы", — припомнил Влад Волошин.

Поднявшись на второй этаж, Влад Волошин побывал в кабинете, из которого Игорь Гиркин записывал свои видеообращения:

"Мне крикнули, чтобы я там ничего не трогал — каждый предмет обстановки мог быть заминирован".

Когда бойцы поднялись на крышу — по ним снова был открыт огонь. Милиционер, Влад и Иван были вынуждены залечь, а у Василия была снайперская винтовка, с помощью которой он пытался отстреливаться. Иван по рации передал координаты стрелка, чтобы спецназ его обезвредил.

На флагштоке висел флаг "ДНР" и еще какой-то казаческой организации с ликом святого. Бойцы водрузили вместо них флаг Украины, побывавший на Майдане, а знаменитое фото, на котором Влад Волошин, Василий Ковальчук и Иван Журавлев изображены на фоне этого флага, сделал тот самый милиционер на мобильный телефон Ковальчука.

Возвращение. Штурмовые группы ВСУ продвигались в город по параллельным улицам

После Славянска

Что произошло после 5 июля — известно всем. Боевики Гиркина ушли в Донецк, после чего война приобрела новый импульс. Влад Волошин, который сейчас уже вышел на заслуженный отдых, продолжает общаться с Иваном Журавлевым и Василием Ковальчуком. Оба этих бойца приняли участие в дальнейших боях за Саур-Могилу. Иван Журавлев даже попал в плен, но был освобожден.

Напомним, ранее новости "Сегодня" сообщали о том, как кителям Донбасса забивают головы пропагандой. Оккупанты взялись "обрабатывать" жителей оккупированных территорий пропагандой о мирном урегулировании конфликта, но на условиях России.

А также совсем недавно произошло очередное обострение на Донбассе: оккупанты устроили восемь обстрелов и получили жесткий ответ. В частности, боевики вели огонь из вооружений, запрещенных Минскими договоренностями, однако в рядах украинских бойцов обошлось без потерь.

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