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В Харькове переселенка с Донбасса шьет сумки из баннеров

12 июля, 20:56

Женщина наладила целое производство из ненужных рекламных плакатов, афиш и старых тентов


В Харькове переселенка из Макеевки открыла бизнес, используя для своего дела отработанные рекламные баннеры.

Ранее "Сегодня" рассказали, как переехавшая из Донецка в Кривой Рог Наталья Кобзар начала шить сумки из старой одежды, а теперь мы наблюдали, как Ольга Казбекова кроит старый баннер с овощного киоска. Говорит, шьет более 30-ти лет. Но с таким материалом работает впервые.

"Есть особенности, потому что он не тянется, не эластичный, плотный, но, тем не менее, с ним легко работать. Мне всегда нравились эти яркие баннеры, когда ходила по городу и видела их. Но никогда не думала, что их можно переработать, дать им вторую жизнь", – говорит швея Ольга Казбекова.

Ненужные рекламные плакаты, афиши кинотеатров или тенты, которые забраковал заказчик, в мастерскую Ольги попадают отовсюду. Эковолонтер Дарья Ярошенко принесла старый баннер.

"У нас обычно много мероприятий, и баннеров, соответственно, тоже много. И мы можем еще где-то их достать. По своим знакомым, которые тоже занимаются такой деятельностью", – говорит эковолонтер Дарья Ярошенко.

Девушка радуется: то, что раньше шло на свалку, теперь станет модной вещью. Каждый баннер – это несколько сумок, рюкзаков или два десятка чехлов на телефоны, рассказывает "Сегодня" автор идеи Екатерина Уварова. 19-летняя дизайнер переехала в Харьков из неподконтрольной Макеевки. Говорит, разрабатывая собственную коллекцию одежды, решила начать социальный экологический проект.

"Миссия этого проекта – это формирование культуры осознанного потребления. Мы понимаем, что баннеры у нас разлагаются больше 100 лет. И мы решили создать что-то новое, что-то креативное", – говорит дизайнер Екатерина Уварова.

Названия для нового бренда Екатерина еще не придумала, но первые покупатели уже есть. Уверяет: сумки из баннерной ткани выдерживают немалые нагрузки и не промокают под дождем.

Ранее новости "Сегодня" писали, что двух переселенок в Харькове лишили статуса внутренне перемещенных лиц за якобы ложные сведения в документах, а также обвинили в мошенничестве и потребовали вернуть государству уже выплаченную им помощь.

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Тег Харьков, переселенцы, производство, сумки, переселенка

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Сегодня

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