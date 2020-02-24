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В Харькове подростки сошлись "стенка на стенку" под крики болельщиков: видео

24 февраля, 18:37

В соцсетях предложили драчунам отправляться на фронт и там демонстрировать свою смелость

В Харькове произошла массовая драка между подростками – молодые люди сошлись "стенка на стенку" посреди заснеженного стадиона.

"Эпическую битву" наблюдали десятки зрителей, в том числе девушек, а ролик был опубликован на Telegram-канале "Типичное_ХТЗ".

Как следует из подписи к ролику, столкновение произошло в воскресенье, 23 февраля, средь бела дня и в ней принимали участие "представители" жилых массивов ХТЗ и Салтовка.

На кадрах видно, что драка происходила в формате четыре на четыре, однако без излишней жестокости – упавшего противника не добивали, хотя и могли нанести пару ударов ногой в спину.

Видео: facebook/vartovi.espreso

Интересно, что после публикации этого видео в социальных сетях некоторые комментаторы предложили отправить подростков на фронт, чтобы они демонстрировали свою "смелость" врагу, а другие уверяли в том, что "все нормально", и в "прежние времена" было так же.

Напомним, ранее в сети появилось видео расправы над девочкой в Бердичеве. На кадрах ролика можно увидеть, как трое подростков стоят посреди поля, общаясь между собой, как вдруг одна из девочек наносит удар рукой в шею ничего не подозревающей "сопернице". После этого девочки сцепились между собой, но две нападавших сумели сломить сопротивление жертвы, повалили ее на землю и начали наносить десятки ударов ногами.

Видео: facebook/Василий Малиновский

Позже стало известно, что школьницам, устроившим избиение, грозит до четырех лет тюрьмы.

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Источник: Сегодня

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