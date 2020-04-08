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Комаровский: В Украине не карантин, а насмешка над здравым смыслом

8 апреля, 15:49

Денис Беспалов

По мнению Комаровского, власть должна пойти на более радикальные меры

Известный украинский педиатр Евгений Комаровский, который ранее объяснил, почему Украину ждет резкий всплеск количества инфицированных коронавирусом, раскритиковал карантинные меры, которые были введены правительством, сообщает "Гордон".

"Ведь то, что реализуется, – это немножко за пределами логики, здравого смысла. Если ты вводишь карантин, то есть запрещаешь людям работать, так это должен быть карантин. Но его же нет! Есть ряд мероприятий, которые очень сильно мешают людям жить, но реального карантина нет. Посмотрите фотографии украинско-польской границы. Посмотрите толпы людей на остановках. Посмотрите, посмотрите... Примеров куча. Какой карантин? Его нет. Это насмешка над здравым смыслом", – сказал он.

По его мнению, у украинских властей недостаточно ресурсов средств, чтобы обеспечить соблюдение карантина гражданами.

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"У нас нет сил и средств, и ресурсов. Но мы это сделали. Почему? Я знаю. Мы это сделали потому, что мы уже сейчас понимаем, что страна выжить сможет только тогда, когда, даст бог, это кончится и если нам помогут – поможет МВФ, поможет Европа – кто-то поможет. И для того, чтобы рассчитывать на их помощь, надо действовать так, как они", - сказал врач.

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По его мнению Комаровского, власть должна пойти на более радикальные меры.

"По большому счету, это биологическая война. Израиль отнесся к ситуации именно так: как к биологическому оружию. Все. Поэтому в этой ситуации должно быть и ограничение прав и свобод, и свертывание определенных демократических институтов, и на войне – как на войне: единый орган, который мгновенно принимает решения. Ибо когда в военное время – а сейчас война, – решения принимаются через стандартную цепочку согласований – закон, Рада, подпись президента и так далее – так не выживают", - сказал он.

Напомним, во Всемирной организации здравоохранения заявили, что для стран Европы еще не настало время ослаблять ограничительные меры, введенные с целью сдержать распространение COVID-19.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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