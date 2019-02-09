В Харькове полицейские поймали наркодилера
Ранее судимый мужчина работал на интернет-магазин и раскладывал пакеты с наркотиками в городе
В Харькове 28-летний ранее судимый мужчина работал на интернет-магазин и делал закладки с наркотиками. Мужчину задержали, сообщили в пресс-службе местной полиции.
Во время осмотра у мужчины полицейские изъяли два полимерные пакеты с наркотическим веществом растительного происхождения и полимерный пакет с кристаллической психотропным веществом. Задержанный признался, что работает "закладчиком" на интернет-магазин.
"Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства", – рассказали в полиции.
Напомним, недавно в Харькове полицейские разоблачили и задержали 23-летнего парня, который путем закладок продавал наркотики в городе.
Кроме того, ранее в Одессе правоохранители задержали местного жителя с крупной партией каннабиса.
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