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В Харькове полицейские поймали наркодилера

Сегодня, 05:40

Ранее судимый мужчина работал на интернет-магазин и раскладывал пакеты с наркотиками в городе

Фото: ГУНП в Харьковской области
Фото: ГУНП в Харьковской области.
В Харькове полицейские поймали наркодилера //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/de0/949/5c5de0949504f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/de0/949/5c5de0949504f.jpg Харьков Ранее судимый мужчина работал на интернет-магазин и раскладывал пакеты с наркотиками в городе

В Харькове 28-летний ранее судимый мужчина работал на интернет-магазин и делал закладки с наркотиками. Мужчину задержали, сообщили в пресс-службе местной полиции.

Во время осмотра у мужчины полицейские изъяли два полимерные пакеты с наркотическим веществом растительного происхождения и полимерный пакет с кристаллической психотропным веществом. Задержанный признался, что работает "закладчиком" на интернет-магазин.

"Информация о происшествии зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений. Решается вопрос об открытии уголовного производства", – рассказали в полиции.

Напомним, недавно в Харькове полицейские разоблачили и задержали 23-летнего парня, который путем закладок продавал наркотики в городе

Кроме того, ранее в Одессе правоохранители задержали местного жителя с крупной партией каннабиса.

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Тег Харьков, задержание, наркодилер

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