В Харькове полиция устроила "облаву" на уличных проституток (видео)

В Харькове сотрудники полиции провели рейд по противодействию уличной проституции.
Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.
По данным стражей порядка, на Московском проспекте задержали 10 женщин в возрасте от 20 до 45 лет. Им грозят штрафы в размере 170 гривен.
В отношении задержанных составили административные протоколы.
Напомним, ранее в Киеве задержали сотрудника Службы безопасности Украины, которого подозревают в сутенерстве и "крышевании" путан. Кроме того, он обеспечивал девушек рекламой на сайтах знакомств, за что также получал "вознаграждение".
А в Одессе троих офицеров полиции заподозрили в вымогательстве и получении взятки от проституток – копы добились "выплаты" в 2500 долларов. Подозреваемыми оказались два подполковника и старший лейтенант, сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми.
Также мы сообщали, что в столице агенты полиции потратили как минимум 12 тысяч гривен на услуги интимного характера, чтобы "рассекретить" бордель.
Кроме того, в Днепре и Ровно полицейские прекратили работу четырех порностудий.
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