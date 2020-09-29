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В Харькове полиция устроила "облаву" на уличных проституток (видео)

29 сентября, 03:02

Руслан Ровик Руслан Ровик

Были задержаны 10 женщин, им грозит 170 гривен штрафа

В Харькове сотрудники полиции провели рейд по противодействию уличной проституции.

Об этом сообщили в областном управлении Нацполиции.

По данным стражей порядка, на Московском проспекте задержали 10 женщин в возрасте от 20 до 45 лет. Им грозят штрафы в размере 170 гривен.

В отношении задержанных составили административные протоколы.

Видео: Нацполиция

Напомним, ранее в Киеве задержали сотрудника Службы безопасности Украины, которого подозревают в сутенерстве и "крышевании" путан. Кроме того, он обеспечивал девушек рекламой на сайтах знакомств, за что также получал "вознаграждение".

А в Одессе троих офицеров полиции заподозрили в вымогательстве и получении взятки от проституток – копы добились "выплаты" в 2500 долларов. Подозреваемыми оказались два подполковника и старший лейтенант, сотрудники Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми.

Также мы сообщали, что в столице агенты полиции потратили как минимум 12 тысяч гривен на услуги интимного характера, чтобы "рассекретить" бордель.

Кроме того, в Днепре и Ровно полицейские прекратили работу четырех порностудий.

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Харьков проститутки проституция полиция рейд облава путаны

Источник: Сегодня

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