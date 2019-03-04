В Харькове посреди дороги перевернулся грузовик
На водителя грузовика полицейские составили админпротокол
В Харькове утром 4 марта на проспекте Александровском перевернулся грузовик. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции области.
Как стало известно, авария произошла около 10:50. По предварительным данным, водитель автомобиля ТАТА не учел дорожной обстановки, не справился с управлением и в результате транспортное средство завалилось на бок.
К счастью, в результате аварии никто из участников дорожного движения не пострадал. На водителя транспортного средства был составлен админпротокол по статье "нарушение правил дорожного движения".
Напомним, ранее в Харькове прямо на "зебре" иномарка сбила женщину-пешехода. 55-летняя пострадавшая с ушибами разных частей тела была госпитализирована.
Также мы писали о том, что за 2018 год по сравнению с 2017-м на дорогах Украины снизилось количество ДТП, а также было зафиксировано уменьшение числа погибших и пострадавших в авариях.
Кроме того, за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман назвал такую ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на недавно отремонтированных трассах.
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