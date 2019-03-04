На Буковине столкнулись две легковушки: погибла женщина

Пассажирка Mazda скончалась в реанимации вследствие полученных травм

Фото: Нацполиция

На Буковине столкнулись две легковушки: погибла женщина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d06/6af/5c7d066af1235.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d06/6af/5c7d066af1235.jpg 2019-03-04T13:07:49+02:00 Запад Пассажирка Mazda скончалась в реанимации вследствие полученных травм









В Черновицкой области на трассе М-19, сообщением "Тереблече – Черновцы", в с. Опришены Глыбоцкого района не разминулись два автомобиля.

Во время движения, водитель автомобиля Mazda 626, во время обгона, не выбрав безопасную скорость и интервал, столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo. Об этом сообщают в полиции.

В результате аварии, пассажирка автомобиля Mazda, 1986 года рождения, от полученных травм скончалась в реанимационном отделении больницы. Еще двоих пассажиров отпустили домой после осмотра врачей "скорой".

По факту дорожно-транспортного происшествия открыто досудебное расследование.

Напомним, недавно в Черновицкой области произошло столкновение пассажирского автобуса и частного микроавтобуса. В результате ДТП погибла женщина.

Ранее сайт "Сегодня" писал,почему в Украине стало больше аварий на дорогах.

Также сообщалось, что, по статистике, в Украине на дорогах каждый день гибнет 10 человек. Причиной трети аварий является превышение скорости.

Кроме этого, мы писали, что ДТП с летальным исходом произошло в селе Угриново, что в Ивано-Франковской области: шестеро человек получили травмы, еще двое – погибли.

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