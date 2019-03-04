На Буковине столкнулись две легковушки: погибла женщина
Пассажирка Mazda скончалась в реанимации вследствие полученных травм
В Черновицкой области на трассе М-19, сообщением "Тереблече – Черновцы", в с. Опришены Глыбоцкого района не разминулись два автомобиля.
Во время движения, водитель автомобиля Mazda 626, во время обгона, не выбрав безопасную скорость и интервал, столкнулся с автомобилем Volkswagen Polo. Об этом сообщают в полиции.
В результате аварии, пассажирка автомобиля Mazda, 1986 года рождения, от полученных травм скончалась в реанимационном отделении больницы. Еще двоих пассажиров отпустили домой после осмотра врачей "скорой".
По факту дорожно-транспортного происшествия открыто досудебное расследование.
Напомним, недавно в Черновицкой области произошло столкновение пассажирского автобуса и частного микроавтобуса. В результате ДТП погибла женщина.
Ранее сайт "Сегодня" писал,почему в Украине стало больше аварий на дорогах.
Также сообщалось, что, по статистике, в Украине на дорогах каждый день гибнет 10 человек. Причиной трети аварий является превышение скорости.
Кроме этого, мы писали, что ДТП с летальным исходом произошло в селе Угриново, что в Ивано-Франковской области: шестеро человек получили травмы, еще двое – погибли.
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