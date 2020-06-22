В Харькове протесты возле больницы переросли в стычки: есть пострадавшие (фото и видео)

В Харькове, где уже переполнена инфекционная больница, представители чернобыльских организаций протестуют против открытия диспансера радиационной защиты для приема пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает "Суспильне".

Реклама

Возле больницы находятся несколько десятков человек с плакатами: "Руки прочь от чернобыльской больницы! Харьков", "Требуем исполнения Конституции и законов Украины".

Участники акции считают, что медучреждение не приспособлено для лечения больных COVID.

"Палаты и все помещения должны постоянно мыться, дезинфицироваться, а у нас в палатах и ​​в целом – обои, многие из вас их своими руками клеили, поэтому вы знаете, что здесь условий, чтобы мыть и дезинфицировать стены, пол паркетный, абсолютно нет", - сказал протестующий Владимир Проскурин.

Реклама

Участники акции перекрыли въезд на территорию больницы. Чтобы пустить внутрь машину скорой помощи, пришлось демонтировать ворота.

В тренде Жара и дожди: прогноз погоды на курортах Одесской области

Несколько чернобыльцев легли на дорогу, чтобы блокировать карету скорой, однако в итоге машина все же смогла заехать. Советник главы ХОГА Наталья Попова рассказала, что сейчас пациент подключен к аппарату ИВЛ, у него подтвержден коронавирус. В больницу мужчину завезли под крики "Ганьба!".

Во время протеста начались стычки с полицией. Как сообщила пресс-служба Нацполиции, пострадали двое правоохранителей, оба – сотрудники Шевченковского отделения полиции. У одного из пострадавших закрытая черепно-мозговая травма, у второго – ушиб лодыжки. Их госпитализировали.

Видео: Наталья Попова

Видео: Наталья Попова/Facebook

Также о травме сообщила одна из участниц протеста. Она заявила, что во время столкновений правоохранители оттеснили чернобыльцев, тогда она и получила ушиб локтя.

По факту происшествия следователи открыли три уголовных производства.

Реклама

Напомним, в городе Новые Санжары Полтавской области местные жители протестовали против размещения в Медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" эвакуированных из Китая . Люди считали, что медицинской центр не имеет соответствующего оборудования, а вспышка болезни станет настоящей катастрофой. Участники акции протеста строили баррикады и жгли шины.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама