В Харькове протесты возле больницы переросли в стычки: есть пострадавшие (фото и видео)

В Харькове, где уже переполнена инфекционная больница, представители чернобыльских организаций протестуют против открытия диспансера радиационной защиты для приема пациентов с коронавирусом. Об этом сообщает "Суспильне".
Возле больницы находятся несколько десятков человек с плакатами: "Руки прочь от чернобыльской больницы! Харьков", "Требуем исполнения Конституции и законов Украины".
Участники акции считают, что медучреждение не приспособлено для лечения больных COVID.
"Палаты и все помещения должны постоянно мыться, дезинфицироваться, а у нас в палатах и в целом – обои, многие из вас их своими руками клеили, поэтому вы знаете, что здесь условий, чтобы мыть и дезинфицировать стены, пол паркетный, абсолютно нет", - сказал протестующий Владимир Проскурин.
Участники акции перекрыли въезд на территорию больницы. Чтобы пустить внутрь машину скорой помощи, пришлось демонтировать ворота.
Несколько чернобыльцев легли на дорогу, чтобы блокировать карету скорой, однако в итоге машина все же смогла заехать. Советник главы ХОГА Наталья Попова рассказала, что сейчас пациент подключен к аппарату ИВЛ, у него подтвержден коронавирус. В больницу мужчину завезли под крики "Ганьба!".
Во время протеста начались стычки с полицией. Как сообщила пресс-служба Нацполиции, пострадали двое правоохранителей, оба – сотрудники Шевченковского отделения полиции. У одного из пострадавших закрытая черепно-мозговая травма, у второго – ушиб лодыжки. Их госпитализировали.
Также о травме сообщила одна из участниц протеста. Она заявила, что во время столкновений правоохранители оттеснили чернобыльцев, тогда она и получила ушиб локтя.
По факту происшествия следователи открыли три уголовных производства.
Напомним, в городе Новые Санжары Полтавской области местные жители протестовали против размещения в Медицинском центре Национальной гвардии Украины "Новые Санжары" эвакуированных из Китая . Люди считали, что медицинской центр не имеет соответствующего оборудования, а вспышка болезни станет настоящей катастрофой. Участники акции протеста строили баррикады и жгли шины.
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