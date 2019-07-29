В Харькове прямо на улице расстреляли мужчину

В Основянском районе Харькова ночью 29 июля неизвестный расстрелял 41-летнего мужчину. Как сообщили в пресс-службе областной полиции, преступление было совершено на улице Молочной, около 00:26.
На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и эксперты. Силовики установили, что неизвестный подошел к жертве возле гаража, сделал несколько выстрелов из автоматического оружия и скрылся.
Фото: Twitter@h_saltovka
По предварительной информации, злоумышленник был одет во все черное, а его рост составляет около 170 сантиметров.
Было открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство". Сейчас полицейские пытаются установить личность стрелка и задержать его. Они также просят граждан, которым что-либо известно о случившемся, обратиться сообщить об этом стражам порядка по телефону (057)737-40-22.
Напомним, недавно столичные полицейские задержали подозреваемого в жестоком убийстве 52-летней женщины, которое произошло в Святошинском районе. Женщину нашла ее коллега по работе на балконе квартиры по улице Чистяковской.
Кроме этого, в Днепропетровской области обнаружили тело женщины, которая исчезла в начале июня – ее труп нашли на дне водоема. Подозреваемым в совершении преступления оказался сожитель погибшей, который ранее уже был судим.
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