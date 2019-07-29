Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,44
28,33

В Харькове прямо на улице расстреляли мужчину

Сегодня, 13:39

Копы открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство"

В Харькове посреди улицы произошло убийство

В Харькове посреди улицы произошло убийство / Фото: Нацполиция

В Харькове прямо на улице расстреляли мужчину https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%A5%D0%B0%D1%80%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2 Харьков Копы открыли уголовное производство по статье "умышленное убийство"

В Основянском районе Харькова ночью 29 июля неизвестный расстрелял 41-летнего мужчину. Как сообщили в пресс-службе областной полиции, преступление было совершено на улице Молочной, около 00:26.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа и эксперты. Силовики установили, что неизвестный подошел к жертве возле гаража, сделал несколько выстрелов из автоматического оружия и скрылся.


Фото: Twitter@h_saltovka

По предварительной информации, злоумышленник был одет во все черное, а его рост составляет около 170 сантиметров.

Было открыто уголовное производство по статье "умышленное убийство". Сейчас полицейские пытаются установить личность стрелка и задержать его. Они также просят граждан, которым что-либо известно о случившемся, обратиться сообщить об этом стражам порядка по телефону (057)737-40-22.

Напомним, недавно столичные полицейские задержали подозреваемого в жестоком убийстве 52-летней женщины, которое произошло в Святошинском районе. Женщину нашла ее коллега по работе на балконе квартиры по улице Чистяковской.

Кроме этого, в Днепропетровской области обнаружили тело женщины, которая исчезла в начале июня – ее труп нашли на дне водоема. Подозреваемым в совершении преступления оказался сожитель погибшей, который ранее уже был судим.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Харьков убийство расстрел

Источник: Сегодня

Реклама

Реклама

Новости партнеров

На что способно обычное дегтярное мыло
На что способно обычное дегтярное мыло
Без химии: 10 народных средств от комаров
Без химии: 10 народных средств от комаров
Как спастись от клещей
Как спастись от клещей
Нежное возвращение. Зианджа опубликовала новые фото в Instagram
Нежное возвращение. Зианджа опубликовала новые фото в Instagram
Лавров обвинил Данию в нарушении международного права из-за СП-2
Лавров обвинил Данию в нарушении международного права из-за СП-2
Секрет диеты "5+" от Клаудии Шиффер
Секрет диеты "5+" от Клаудии Шиффер

Популярные статьи

Выборы Верховной Рады Украины 2019 онлайн: хроника от сайта
Выборы Верховной Рады Украины 2019 онлайн: хроника от сайта "Сегодня"Новости
Выборы в Раду: за кого проголосовал Харьков и кто лидирует по округам
Выборы в Раду: за кого проголосовал Харьков и кто лидирует по округамНовости
Семь лет грабили инкассаторов: харьковские копы задержали бандитов
Семь лет грабили инкассаторов: харьковские копы задержали бандитовХарьков
В ДТП погиб боевой комбат, приехавший в отпуск
В ДТП погиб боевой комбат, приехавший в отпускХарьков
Не прячьте зонты: прогноз погоды в Украине на неделю
Не прячьте зонты: прогноз погоды в Украине на неделюУкраина
Под Харьковом произошло серьезное ДТП: четверо травмированных
Под Харьковом произошло серьезное ДТП: четверо травмированныхХарьков