В Харькове пьяные водители устроили тройное ДТП

/ Фото: Нацполиция

В Харькове двое пьяных водителей спровоцировали дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Патрульной полиции, ДТП произошло 13 ноября в Московском районе города.

"Информация об аварии по улице Семиградской поступила стражам порядка в 22:00. Копы установили, что мужчина, находившийся за рулем ZAZ-Dаewoo, при перестраивании не пропустил Audi-A6. Вторую машину от удара отбросило на припаркованную Toyota", – говорится в сообщении.

В результате столкновения обошлось без пострадавших, а во время оформления ДТП патрульные обнаружили у обоих водителей признаки алкогольного опьянения.

На мужчин составили админпротоколы по статье "управление транспортным средством в состоянии опьянения", а виновник аварии также получил предписание за нарушение правил дорожного движения. В дальнейшем материалы передадут в суд.

Ранее мы сообщали, что за десять месяцев 2019 года в Украине произошло 129 815 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий погибли 2716 человек.

Добавим, что сайт "Сегодня" рассказывал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

Мы писали, что самой распространенной причиной аварий с пострадавшими у нас в стране является превышение безопасной скорости. На втором месте – нарушение правил маневрирования, на третьем – нарушение правил проезда перекрестков, на четвертом – несоблюдение дистанции, на пятом – управление авто в пьяном виде. Глава МВД Арсен Аваков уже заявил о возможном новом повышении штрафов за нарушения ПДД.

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