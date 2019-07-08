В Запорожье пьяный отец жестоко избил своего годовалого сына

Кроме избиения ребенка, мужчине предстоит ответить на обвинения в ограблении

В Запорожье отец жестоко избил годовалого сына. Фото: Нацполиция

В Запорожье сотрудники патрульной полиции задержали мужчину, которого подозревают в жестоком избиении собственного ребенка, а также в совершении уличного ограбления.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Патрульной полиции, вызов об избиении ребенка поступил 7 июля, около 18 часов.

Прибыв по адресу, указанному заявителем, копы обнаружили отца ребенка, который демонстрировал явные признаки алкогольного опьянения, а с патрульными вел себя неадекватно.

Кроме того, на полу лежала женщина, а рядом ползал годовалый малыш. В ходе осмотра малыша инспекторы заметили ссадины и синяки на его голове. Мальчика госпитализировали в детскую больницу.

Между тем, в отделении полиции, куда доставили горе-отца, выяснилось, что мужчина за час до приезда патрульных мог участвовать в ограблении.

Напомним, недавно в Ровенской области 12-летнего мальчика насмерть придавило песком. Трагедия произошла в одном из сел Рокитновского района, когда после уроков в школе двое 12-летних братьев-двойняшек пошли играть на песчаный карьер, которая находится в 200 метрах от их дома.

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Ранее в Тернополе патрульный полицейский спас девочку, которая могла выпасть из открытого окна.

Также мы писали, что в городе Чортков Тернопольской области от удара током погиб 14-летний мальчик. При выезде следственно-оперативной группы стало известно, что восьмиклассник вместе с пятью товарищами в возрасте 14-15 лет играли в прятки на территории недействующей химчистки.

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