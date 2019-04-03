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В Винницкой области копы со стрельбой задержали пьяного водителя

Сегодня, 11:33

Мужчина не реагировал на требование полицейских остановить автомобиль

Фото: ГУНП в Винницкой области
Фото: ГУНП в Винницкой области.
В Винницкой области копы со стрельбой задержали пьяного водителя //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/46c/480/5ca46c480fb0e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/46c/480/5ca46c480fb0e.jpg Другие регионы Мужчина не реагировал на требование полицейских остановить автомобиль

Под Казатином полицейским пришлось применить оружие, чтобы остановить "ВАЗ", которым управлял пьяный водитель. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Винницкой области.

Инцидент произошел сегодня ночью у села Махновка. Как выяснилось, около 2:25 в Калиновке патрульные заметили автомобиль, водитель которого грубо нарушал правила дорожного движения и ехал по "встречке". Копы пытались с помощью световых и звуковых сигналов остановить ВАЗ, но водитель только начал набирать скорость.

"Убегая от полицейских, водитель автомобиля неоднократно выезжал на встречную полосу, создавая опасность для других участников дорожного движения. Чтобы не подвергать опасности окружающих и остановить правонарушителя, полицейские применили оружие. Выстрелом в заднее колесо автомобиль был остановлен", – рассказали в полиции.

Как выяснилось, за рулем легковушки находился 29-летний житель Хмельницкой области, мужчина был пьян. В его крови обнаружили 0,96 промилле алкоголя. Нарушителя задержали.

Ранее мы писали о том, что Верховная Рада приняла законопроект № 7279-д, который ужесточает ответственность за вождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. "За" проголосовали 239 народных депутатов при необходимом для принятия решения минимуме в 226 голосов.

Также мы сообщали, что за последние три года в авариях погибли более 15 тысяч человек. Как отмечают в полиции, часто ДТП происходят по вине пьяных водителей. 

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Тег задержание, стрельба, мужчина, полицейские, винницкая область, пьяный водитель

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