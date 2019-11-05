Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,8
27,67

В Харькове разбойник бритвой порезал жертву: отнял мобильник и деньги

5 ноября, 14:24

Подозреваемым оказался 52-летний мужчина, которому грозит до семи лет тюрьмы

Фото: ГУНП в Одесской области

Фото: ГУНП в Одесской области

В Харькове полицейские задержали 52-летнего мужчину, которого подозревают в разбойном нападении на другого мужчину.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, 4 ноября в больницу скорой и неотложной помощи доставили потерпевшего с резаными ранами шеи и щеки.

49-летний мужчина рассказал, что на него напал неизвестный. Добычей злоумышленника стали деньги и мобильный телефон.

Копы выяснили, что накануне пострадавший выпивал в кафе вместе с малознакомым собутыльником, а на улице между ними произошел конфликт, в ходе которого безработный харьковчанин порезал жертву, забрал его имущество и сбежал.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражам порядка удалось задержать подозреваемого, у которого изъяли бритву и другие вещественные доказательства. Было открыто уголовное производство по статье "разбой", которая грозит наказанием в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Напомним, ранее на территории села Кагарлыкского района в Киевской области произошло разбойное нападение: злоумышленники ночью ворвались в дом к мужчине и, нанося ему и его сыну телесные повреждения и угрожая расправой, вынесли из дома крупную сумму денег.

А в селе Погребы Киевской области произошло разбойное нападение на дом пенсионеров. Неизвестные лица в масках и черной одежде проникли в помещение и завладели крупной суммой денег и драгоценностями.

Также мы писали, что в Черновцах в дом к двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина и вымогали деньги.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Харьков разбой ограбление грабеж бритва

Источник: Сегодня

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Харькове пятый день ищут подростка: приметы мальчика
В Харькове пятый день ищут подростка: приметы мальчикаХарьков
В Харьковской области глава лесхоза, которому звонил Зеленский, попался на взятке
В Харьковской области глава лесхоза, которому звонил Зеленский, попался на взяткеХарьков
Аброськин о стрельбе в Харькове: Идет криминальная война
Аброськин о стрельбе в Харькове: Идет криминальная войнаХарьков
Кабмин согласовал назначение главой Полтавской ОГА юриста из Харькова
Кабмин согласовал назначение главой Полтавской ОГА юриста из ХарьковаДругие регионы
ДТП под Харьковом: легковушка врезалась в автобус, есть погибший
ДТП под Харьковом: легковушка врезалась в автобус, есть погибшийХарьков
Стрельба в Харькове: на даче у киллера обнаружили внушительный арсенал, фото
Стрельба в Харькове: на даче у киллера обнаружили внушительный арсенал, фотоХарьков

Новости партнеров

Loading...
загрузка...