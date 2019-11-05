В Харькове разбойник бритвой порезал жертву: отнял мобильник и деньги

Фото: ГУНП в Одесской области

В Харькове полицейские задержали 52-летнего мужчину, которого подозревают в разбойном нападении на другого мужчину.

Как сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции, 4 ноября в больницу скорой и неотложной помощи доставили потерпевшего с резаными ранами шеи и щеки.

49-летний мужчина рассказал, что на него напал неизвестный. Добычей злоумышленника стали деньги и мобильный телефон.

Копы выяснили, что накануне пострадавший выпивал в кафе вместе с малознакомым собутыльником, а на улице между ними произошел конфликт, в ходе которого безработный харьковчанин порезал жертву, забрал его имущество и сбежал.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражам порядка удалось задержать подозреваемого, у которого изъяли бритву и другие вещественные доказательства. Было открыто уголовное производство по статье "разбой", которая грозит наказанием в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Напомним, ранее на территории села Кагарлыкского района в Киевской области произошло разбойное нападение: злоумышленники ночью ворвались в дом к мужчине и, нанося ему и его сыну телесные повреждения и угрожая расправой, вынесли из дома крупную сумму денег.

А в селе Погребы Киевской области произошло разбойное нападение на дом пенсионеров. Неизвестные лица в масках и черной одежде проникли в помещение и завладели крупной суммой денег и драгоценностями.

Также мы писали, что в Черновцах в дом к двум пенсионерам посреди ночи ворвались двое разбойников, которые избили 78-летнего хозяина и вымогали деньги.

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