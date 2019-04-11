В Харькове с асфальта смывали семь тонн бензина: фото и видео

Неосторожность водителя привела к утечке топлива в Харькове

В Харькове с асфальта смывали семь тонн бензина: фото и видео Таисия Ерохина 2019-04-11T03:05:00+03:00 Харьков Неосторожность водителя привела к утечке топлива в Харькове

В Харькове произошло чрезвычайное происшествие на автозаправочной станции: на улице Шевченко семь тонн бензина вылилось на дорогу из поврежденной цистерны бензовоза.

Как сообщили областном управлении ГСЧС, подъезжая к АЗС, водитель бензовоза не учел угол подъема на въезде и в результате этого зацепился сливным клапаном цистерны об асфальт, от чего разгерметизировался отсек цистерны.

Топливо из цистерны начало выливаться прямо на проезжую часть. Всего из отсека цистерны объемом в 30 кубометров вытекло семь тонн бензина.









Участок, где произошло ЧП, на время перекрывали, пока спасатели смывали топливо и охлаждали цистерну. Уже после того, как отсек цистерны был пуст, бензовоз задним ходом развернулся по подъему на ровную часть дороги. Полиция начала проверку по факту происшествия.

Напомним, недавно мы сообщали, что в Хмельницкой области на одном из фермерских хозяйств произошла утечка аммиака. Сотрудники хозяйства почувствовали едкий запах вещества и вызвали спасателей.

Также мы писали о том, что на трассе Харьков-Семфирополь перевернулся грузовик, нагруженный каустической содой. Последствия предотвращали при помощи спецтранспорта.

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АВТОР: Таисия Ерохина Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.