В Харькове сгорело авто сотрудника Генпрокуратуры
Авто было припарковано рядом с жилым домом на проспекте Науки в Харькове
В Харькове горел автомобиль, который находится в пользовании сотрудника Генеральной прокуратуры. Об этом рассказали в правоохранительных органах.
"Автомобиль Ford Fusion принадлежит жителю Харькова. Авто было припарковано рядом с жилым домом на проспекте Науки в Харькове, когда ночью 3 марта, по неустановленным пока причинам автомобиль загорелся. Огнем поврежден моторный отсек и салон автомобиля. Правоохранители подозревают поджог. Однако окончательно причины возгорания установит следствие". – говорится в сообщении.
Начато досудебное расследование по ст.194 УК Украины (умышленное повреждение или уничтожение имущества).
Ранее мы сообщали, что в Харькове мужчина погиб в результате взрыва газового баллона в автомобиле "ГАЗ", который принадлежит коммунальному хозяйству.
Кроме того, на АЗС под Киевом произошел взрыв, пострадал водитель "Газели". Взрыв произошел в тот момент, когда газом заправляли автомобиль "Газель", взорвался баллон газовой установки. В результате 47-летний водитель, который находился в машине, получил травмы различной степени тяжести. Мужчину госпитализировали и прооперировали.
Также в Киеве произошел масштабный взрыв на СТО: обгорели четыре машины. ЧП произошло при замене газовой установки на авто.
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