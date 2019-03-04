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В Харькове сгорело авто сотрудника Генпрокуратуры

Сегодня, 11:43

Авто было припарковано рядом с жилым домом на проспекте Науки в Харькове

Фото: Pixabay
В Харькове сгорело авто сотрудника Генпрокуратуры //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/649/fe6/5c7649fe6353a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/649/fe6/5c7649fe6353a.jpg Харьков Авто было припарковано рядом с жилым домом на проспекте Науки в Харькове

В Харькове горел автомобиль, который находится в пользовании сотрудника Генеральной прокуратуры. Об этом рассказали в правоохранительных органах.

"Автомобиль Ford Fusion принадлежит жителю Харькова. Авто было припарковано рядом с жилым домом на проспекте Науки в Харькове, когда ночью 3 марта, по неустановленным пока причинам автомобиль загорелся. Огнем поврежден моторный отсек и салон автомобиля. Правоохранители подозревают поджог. Однако окончательно причины возгорания установит следствие". – говорится в сообщении.

Начато досудебное расследование по ст.194 УК Украины (умышленное повреждение или уничтожение имущества). 

Ранее мы сообщали, что в Харькове мужчина погиб в результате взрыва газового баллона в автомобиле "ГАЗ", который принадлежит коммунальному хозяйству.

Кроме того, на АЗС под Киевом произошел взрыв, пострадал водитель "Газели". Взрыв произошел в тот момент, когда газом заправляли автомобиль "Газель", взорвался баллон газовой установки. В результате 47-летний водитель, который находился в машине, получил травмы различной степени тяжести. Мужчину госпитализировали и прооперировали.

Также в Киеве произошел масштабный взрыв на СТО: обгорели четыре машины. ЧП произошло при замене газовой установки на авто.

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Тег авто, Харьков, пожар, генпрокуратура

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УНН

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