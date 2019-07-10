Сделать стартовой
25,49
28,56
УКР
Главная Больше  Новости в регионах Больше  Новости Харькова

В Харькове скончался налоговик, упавший со ступеней в метро

10 июля, 16:21

По данным врачей, он спьяну разбил голову

Станция метро "Спортивная", г. Харьков. Фото: mirmetro.net
Станция метро "Спортивная", г. Харьков. Фото: mirmetro.net.

В Харькове в результате несчастного случая скончался сотрудник фискальной службы.

Как сообщает NewsRoom со ссылкой на источники в правоохранительных органах, информация о произошедшем поступила к силовикам из больницы неотложной скорой помощи вчера вечером. Медики рассказали, что пациента привезли к ним с улицы Плехановской, 65. По словам прохожих, пациент упал на ступеньках станции метро "Спортивная". 

Врачи диагностировали у главного инспектора-ревизора регионального управления ГФС открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, кому, алкогольное опьянение.

От полученных травм мужчина 1975 года рождения скончался. В данный момент силовики устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщалось, правоохранители разоблачили и задокументировали преступную схему по формированию фиктивного налогового кредита, в которой были задействованы должностные лица ГУ ГФС в Волынской области.

Напомним, недавно детективы НАБУ совместно со следователями ГБР под процессуальным руководством прокуроров ГПУ проводили  обыски по месту работы отдельных должностных лиц ГУ ГФС во Львовской области, а также в ряде компаний.

Кроме этого, сообщалось, что на Буковине проводится ряд обысков в служебных помещениях ГУ ГФС в Черновицкой области и Черновицкой таможни.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Харьков, метро, смерть, налоговик, ГФС

Вы сейчас просматриваете новость " В Харькове скончался налоговик, упавший со ступеней в метро". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Без "писем счастья": Зеленский подписал указ о борьбе с коррупцией на таможнях

Вчера, 16:34

Президент призвал Власова принять кадровые решения по руководству таможен

Зеленский требует от главы ГФС принять жесткие меры по борьбе с контрабандой

Вчера, 14:15

Гончарук объяснил, каким образом можно бороться с контрабандой, и что для этого нужно сделать

Киевское метро два дня будет работать дольше обычного графика: названа причина

Вчера, 13:10

В метрополитене предупредили о возможных ограничениях на вход пассажиров

Убийство и разбой: в Харькове задержали подозреваемого

5 июля, 13:38

Стали известны подробности расследования смерти мужчины и пожара в квартире

Ученые выяснили, когда организм перестает бороться со старением

Крестные родители: кому нельзя становиться крестными

Врачи назвали 12 признаков больных почек

Жена Порошенко дала совет Елене Зеленской

Цена газа для населения в июне снижена до 5,5 грн за кубометр

Парубий созывает Раду на "последний бой" 11 июля

Почему Супрун выехала из Украины после инаугурации Зеленского

Как узнать, под какими именами вы записаны в чужих телефонах

Вы оцените этот выбор: самые красивые спортсменки мира

В Донецке замечены крупные змеи, – соцсети

Доллар по 24? Все может быть

Вчера, 07:51

Эксперты объяснили, почему гривня укрепляется сильнее, чем предполагалось, и что будет с курсом дальше

Саммит Украина – ЕС: как прошла 21-я встреча лидеров и что осталось за кадром

Вчера, 07:37

В Брюсселе выделили больше финансовой помощи, но из-за смены глав европейских институций завоевать доверие ЕС станет сложнее

Кабмин готовит правки к Трудовому кодексу: украинцев ждут гибкие графики и обед на три часа

Вчера, 07:19

Можно будет сэкономить время, деньги и присмотреть за детьми

Расчеты телефоном и новые проверки: прогноз для гривни и банков на III квартал

8 июля, 07:38

Гривня должна быть стабильной, а экзотические инвестиции обещают расти

Совместимость групп крови при зачатии ребенка

Стали известны обстоятельства гибели 20-летней гандболистки

Пить протеиновые коктейли или есть куриную грудку
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь