В Харькове скончался налоговик, упавший со ступеней в метро

По данным врачей, он спьяну разбил голову

Станция метро "Спортивная", г. Харьков. Фото: mirmetro.net.

В Харькове в результате несчастного случая скончался сотрудник фискальной службы.

Как сообщает NewsRoom со ссылкой на источники в правоохранительных органах, информация о произошедшем поступила к силовикам из больницы неотложной скорой помощи вчера вечером. Медики рассказали, что пациента привезли к ним с улицы Плехановской, 65. По словам прохожих, пациент упал на ступеньках станции метро "Спортивная".

Врачи диагностировали у главного инспектора-ревизора регионального управления ГФС открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, кому, алкогольное опьянение.

От полученных травм мужчина 1975 года рождения скончался. В данный момент силовики устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщалось, правоохранители разоблачили и задокументировали преступную схему по формированию фиктивного налогового кредита, в которой были задействованы должностные лица ГУ ГФС в Волынской области.

Напомним, недавно детективы НАБУ совместно со следователями ГБР под процессуальным руководством прокуроров ГПУ проводили обыски по месту работы отдельных должностных лиц ГУ ГФС во Львовской области, а также в ряде компаний.

Кроме этого, сообщалось, что на Буковине проводится ряд обысков в служебных помещениях ГУ ГФС в Черновицкой области и Черновицкой таможни.

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