В Харькове студенты из Китая попали в больницу: их ждут тесты на коронавирус

В Харьковскую областную инфекционную больницу госпитализировали шестерых студентов из Китая. Возможно они контактировали с носителями смертельно опасного коронавируса, сообщает KHARKIV Today.
Сейчас пациентов поместили в специальные боксы, а медики наблюдают за ними.
"Мы их специализируем с респираторной инфекцией и динамически за ними наблюдаем", — рассказал главврач больницы Павел Нартов.
Он добавил, что из студентов только один был из города Ухань.
"Есть критерии отбора больных по поводу коронавирусной инфекции. Госпитализированные студенты не входят в эти критерии до определения клинического случая. Большинство из них были в Китае, откуда недавно вернулись. При этом за все время был пока что только один больной из города Ухань — и у него коронавирусная инфекция не подтвердилась. Вскоре его выпишут", – сообщил Нартов.
Сейчас врачи больницы ждут прибытие тестов на коронавирус, так как в Харьковской области таких тест-систем нет.
"Пока что такие тест-системы были только в Киеве, в лабораторном центре. У нас сегодня было селекторное совещание с Минздравом, и там сообщили, что в Украину уже пришла первая партия таких тестов. В ближайшее время будет еще дополнительная партия, и после этого будут распределять их между областями. Поэтому пока что, если вдруг возникнут какие-то подозрительные случаи, мы будем отправлять материал для анализов в Киев, если больной подходит под клинический случай коронавирусной инфекции", - рассказал Павел Нартов.
Мужчина пока не знает, когда приблизительно первые тесты приедут в Харьков.
Ранее в Минздраве Украины рассказали, когда получат тесты для выявления нового коронавируса.
Отметим, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расценивает вспышку вируса 2019-nCoV как эпидемию с многочисленными очагами, а не как пандемию.
Все подробности в спецтеме Коронавирус
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Подписывайтесь на нашу рассылкуОк