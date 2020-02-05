В Харькове студенты из Китая попали в больницу: их ждут тесты на коронавирус

Есть вероятность, что студенты контактировали с носителями смертельной болезни

/ Фото: Сегодня

В Харьковскую областную инфекционную больницу госпитализировали шестерых студентов из Китая. Возможно они контактировали с носителями смертельно опасного коронавируса, сообщает KHARKIV Today.

Сейчас пациентов поместили в специальные боксы, а медики наблюдают за ними.

"Мы их специализируем с респираторной инфекцией и динамически за ними наблюдаем", — рассказал главврач больницы Павел Нартов.

Он добавил, что из студентов только один был из города Ухань.

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"Есть критерии отбора больных по поводу коронавирусной инфекции. Госпитализированные студенты не входят в эти критерии до определения клинического случая. Большинство из них были в Китае, откуда недавно вернулись. При этом за все время был пока что только один больной из города Ухань — и у него коронавирусная инфекция не подтвердилась. Вскоре его выпишут", – сообщил Нартов.

Сейчас врачи больницы ждут прибытие тестов на коронавирус, так как в Харьковской области таких тест-систем нет.

"Пока что такие тест-системы были только в Киеве, в лабораторном центре. У нас сегодня было селекторное совещание с Минздравом, и там сообщили, что в Украину уже пришла первая партия таких тестов. В ближайшее время будет еще дополнительная партия, и после этого будут распределять их между областями. Поэтому пока что, если вдруг возникнут какие-то подозрительные случаи, мы будем отправлять материал для анализов в Киев, если больной подходит под клинический случай коронавирусной инфекции", - рассказал Павел Нартов.

Мужчина пока не знает, когда приблизительно первые тесты приедут в Харьков.

Ранее в Минздраве Украины рассказали, когда получат тесты для выявления нового коронавируса.

Отметим, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расценивает вспышку вируса 2019-nCoV как эпидемию с многочисленными очагами, а не как пандемию.

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