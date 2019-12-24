В Харькове торжественно отметили день рождения бегемотихи Степаниды

На день рождение бегемотихе подарили машину и дождь из лепестков роз

/ Фото: Сегодня

В Харькове сотрудники городского зоопарка устроили праздник для бегемотихи по кличке Степанида – в честь 27-летия ей устроили дождь из лепестков роз и подарили "машину".

Подарок для большой "девочки" представили сразу после утреннего плавания – "автомобиль" оказался в несколько раз меньше самой Степаниды, но полностью собран из любимых продуктов именинницы: сена, морковки, яблок и капусты.

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Вкусненькое авто Степанида умяла за считанные секунды. Эта бегемотиха стала 16-й, родившейся в Харьковском зоопарке.

Напомним, ранее в Киевском зоопарке заработал первый в Украине Центр размножения и реинтродукции редких грызунов. Первые виды, с которыми там начали работать – европейский суслик и хомяк европейский.

Напомним, в этом году Киевскому зоопарку исполнилось 110 лет. Он значительно младше Харьковского (открыт в 1895 г.) и немного – Николаевского (открыт в 1901 г.). За 100 лет с хвостиком Киевский зоопарк возглавляло аж 29 директоров.

Новости "Сегодня" писали, что в зоопарке на данный момент продолжаются работы по реконструкции. Посетители уже могли оценить обновленные озера у входа со стороны проспекта Победы, мостик между озерами и беседку над водой, павильон для пеликанов, смотровой амфитеатр.

Также мы писали, что в Винницком зоопарке родилась антилопа редкой породы. Недавно детеныша впервые выпустили в вольер под открытым небом.

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