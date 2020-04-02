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В Харькове умер мужчина с подозрением на COVID-19

2 апреля, 18:40

Руслан Ровик

Мужчина из пригорода Харькова умер в инфекционной больнице

В Харькове умер мужчина, у которого подозревают инфицирование коронавирусом. Об этом сообщили в областной государственной администрации.

По данным управления здравоохранения, за сутки медики зафиксировали три новых подозрения на COVID-19.

Одним из пациентов оказался ребенок из Лозовой, который сейчас находится на самоизоляции. Второй – харьковчанин в возрасте до 30 лет, а третий – мужчина из Харьковского района, который умер в инфекционной больнице.

Всего в регионе зафиксированы 15 подозрений: девять человек находятся в медучреждениях, пять – на самоизоляции, один пациент умер.

Ранее мы писали, что в Харькове и области развернули 16 временных пунктов для приема людей с коронавирусом. Две из этих палаток установили на территории областной инфекционной больницы в областном центре.

Сообщалось также, что с одним из инфицированных харьковчан контактировали 16 медиков и им пришлось направиться на самоизоляцию, рассказал глава Харьковской ОГА Алексей Кучер.

"На сегодняшний день подтверждено – молодой человек, ему до 30 лет, круг лиц, которые с этим человеком контактировали, тоже установлен. Это 17 человек. Из них 1 человек – это член семьи и, действительно, 16 врачей", – заявил он.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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Харьков умер харьковская область коронавирус COVID-19

Источник: Сегодня

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