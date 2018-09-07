В Харькове уволенный работник угнал "Газель" начальника и уехал на отдых

Угонщик попался подшофе на блокпосту в валковском районе, когда ехал к морю

В Харькове 28-летний мужчина, который остался без работы, решил отомстить своему экс-работодателю весьма необычным способом, угнав его автомобиль. Заявление о пропаже владелец железного коня подал в полицию 5 сентября, когда во дворе дома на ул. Натальи Ужвий не обнаружил автомобиль "Газель", который накануне вечером оставил у подъезда.

Как сообщают в отделе коммуникации облуправления Нацполиции, в тот же день правоохранители задержали разыскиваемый автомобиль на блокпосту в Валковском районе. За рулем они обнаружили харьковчанина в нетрезвом виде, он-то и объяснил, почему решился на угон. Правда, уволил его с работы владелец машины еще полгода назад.

"Находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник незаконно завладел автомобилем и поехал на нем на отдых", — сообщил начальник Киевского отдела полиции Александр Коцара.

Следователи начали уголовное производство по статье "Незаконное завладение транспортным средством" (ст. 289 Уголовного кодекса Украины). Злоумышленнику грозит от пяти до восьми лет лишения свободы. Сейчас решается вопрос о сообщении ему подозрения в совершении преступления.

Напомним, в Запорожье копы задержали пьяного водителя за рулем угнанного автомобиля. Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, утром 14 августа поступило заявление об угоне машины АЗЛК-2140 ("Москвич") со двора дома в селе Каменское Васильевского района.

Ранее в полиции назвали наиболее часто угоняемые марки автомобилей в Украине. Как оказалось, твердое "лидерство" – у советских ВАЗов, которое они не отдают на протяжении нескольких лет. В среднем преступники воруют по два-три ВАЗа в день, а всего по стране дельцы угоняют по 14-15 авто в сутки.

Также мы писали о том, как в Запорожской области стражи порядка сумели задержать угонщика автомобиля ЗАЗ, который пытался сбежать от них на другом конце региона.