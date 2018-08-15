В Запорожье копы задержали пьяного водителя краденой машины

В Запорожье копы задержали пьяного водителя за рулем угнанного автомобиля. Как сообщили в пресс-службе Нацполиции, утром 14 августа поступило заявление об угоне машины АЗЛК-2140 ("Москвич") со двора дома в селе Каменское Васильевского района.

Вскоре патрульные заметили в Запорожье похожий автомобиль и остановили его. Мужчина за рулем авто был пьян, а "Москвич" числился в угоне. Кроме того, водитель уже числился в розыске за уклонение от исполнения решения суда.

Открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст.289 ("Незаконное завладение транспортным средством") Уголовного кодекса Украины, которая грозит лишением свободы на срок до пяти лет.

Напомним, ранее в полиции назвала наиболее часто угоняемые марки автомобилей в Украине. Как оказалось, твердое "лидерство" – у советских ВАЗов, которое они не отдают на протяжении нескольких лет. В среднем преступники воруют по два-три ВАЗа в день, а всего по стране дельцы угоняют по 14-15 авто в сутки.

Также мы писали о том, как в Запорожской области стражи порядка сумели задержать угонщика автомобиля ЗАЗ, который пытался сбежать от них на другом конце региона.

Также мы писали о случае в Фастове, где подросток с сообщником угнали авто, чтобы сдать его на детали.