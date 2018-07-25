Запорожские копы через всю область гнались за угонщиком

Вчера, 16:37

Погоня длилась от курортного Бердянска до райцентра Васильевка

Фото: Отдел коммуникации полиции Запорожской области
Фото: Отдел коммуникации полиции Запорожской области

В Запорожской области стражи порядка сумели задержать угонщика автомобиля ЗАЗ, который пытался сбежать от них на другом конце региона. Как сообщили в пресс-службе полиции, "Таврию" угнали утром 24 июля в курортном Бердянске.

"Ночью неизвестный завладел автомобилем ЗАЗ, который находился возле дома на проспекте Восточном", – передают копы.

Ориентировку по автомобилю разослали по всем районам области и не зря: в лесополосе Васильевского района задержали угонщика с авто.

"Им оказался житель города Бердянск 1986 года рождения. Подозреваемый ранее уже был осужден за совершение корыстных преступлений и только в марте этого года вернулся из мест лишения свободы", – говорится в сообщении. Похищенный был автомобиль изъят и возвращен владельцу. 

Напомним, ранее двое мужчин за похищение автомобиля таксиста в Фастовском районе были приговорены к семи и восьми годам заключения.

Ранее мы сообщали, что оперативники Богуславского отделения полиции разыскали и задержали двух молодых людей, которые среди ночи вблизи АЗС в с. Ивановка напали на местного жителя, жестоко избили, отобрали деньги, мобильный телефон и слили из бака его автомобиля 15 литров бензина.

Также мы писали о случае, когда в Фастове подросток с сообщником угнали авто, чтобы сдать на детали.
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Источник:

"Сегодня"

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