Запорожские копы через всю область гнались за угонщиком

В Запорожской области стражи порядка сумели задержать угонщика автомобиля ЗАЗ, который пытался сбежать от них на другом конце региона. Как сообщили в пресс-службе полиции, "Таврию" угнали утром 24 июля в курортном Бердянске.

"Ночью неизвестный завладел автомобилем ЗАЗ, который находился возле дома на проспекте Восточном", – передают копы.

Ориентировку по автомобилю разослали по всем районам области и не зря: в лесополосе Васильевского района задержали угонщика с авто.

"Им оказался житель города Бердянск 1986 года рождения. Подозреваемый ранее уже был осужден за совершение корыстных преступлений и только в марте этого года вернулся из мест лишения свободы", – говорится в сообщении. Похищенный был автомобиль изъят и возвращен владельцу.

Напомним, ранее двое мужчин за похищение автомобиля таксиста в Фастовском районе были приговорены к семи и восьми годам заключения.

Ранее мы сообщали, что оперативники Богуславского отделения полиции разыскали и задержали двух молодых людей, которые среди ночи вблизи АЗС в с. Ивановка напали на местного жителя, жестоко избили, отобрали деньги, мобильный телефон и слили из бака его автомобиля 15 литров бензина.

Также мы писали о случае, когда в Фастове подросток с сообщником угнали авто, чтобы сдать на детали.