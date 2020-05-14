В Харькове уже третьи сутки ищут пропавшую девушку: фото, приметы

В Харькове, под которым недавно произошло жуткое убийство, пропала 16-летняя Анастасия Заблодская. Фото и приметы девушки опубликовали в пресс-службе местной полиции.

Последний раз подростка видели 11 мая. Тогда, около 16:00, Анастасия ушла из дома, и с тех пор ее никто не видел.

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Приметы пропавшей: рост Насти – 156 см, она худощавого телосложения. У девушки светло-русые волосы, средней длины. Глаза у нее – голубые.

Была одета: на девушке была черная кожаная куртка и черные джинсы. Обута Настя была в белые кроссовки.

"Уважаемые граждане, если у вас есть какая-либо информация о разыскиваемой, просим сообщить в Киевский отдел полиции по телефонам: (057) 700-43-04, 063215 46 84 или 102", – обратились к харьковчанам в полиции.

Напомним, во Львовской области полицейские города Новый Роздол почти сутки искали двух пропавших мальчиков в возрасте семи и девяти лет.

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Также не так давно в Киеве посреди улицы нашли трехлетнего мальчика с синяками. Подробнее смотрите в сюжете:

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