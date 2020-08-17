В Харькове ужесточили карантин: что запретили

Это произошло из-за внесения города в "желтую" зону

В Украине коронавирусная инфекция не сбавляет обороты. В связи с ростом заболеваемости COVID-19 среди жителей и определением Харькова в "желтую" зону, в городе с сегодняшнего дня, 17 августа, ужесточили карантинные ограничения.

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Такое решение было принято на заседании Городской комиссии по обеспечению противоэпидемических мероприятий, определенных для "желтого" уровня эпидемической опасности на территории города Харькова, сообщает 057.ua.

В ходе заседания отметили, что с 31 июля по 13 августа в городе выявили 1 561 случай заболевания коронавирусом, что составляет 82,9% от случаев, зарегистрированных в Харьковской области.

Согласно постановлению Кабинета Министров №712 от 12 августа, в городах, определенных в "желтую" зону, запрещается:

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посещения учреждений социальной защиты, где находятся граждане преклонного возраста;

работа хостелов;

работа развлекательных заведений и учреждений общественного питания после 24:00 и до 7:00;

проведение массовых мероприятий в ресторанах и кафе с участием более 20 человек;

работа спортивных залов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают посетителей не более одного человека на 10 "квадратов".

Кроме того, на заседании добавили, что на рост заболеваемости повлияло несоблюдение горожанами требований адаптивного карантина, включая масочный режим, социальное дистанцирование, а также увеличение миграционных процессов и количества обследований.

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Ранее мы сообщали, что стала известна еще одна причина вспышки COVID-19 в Харьковской области.

Какие ограничения ввели в Украине в связи с пересмотром карантинных зон – смотрите в сюжете:

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