Українська
$ 27,35
32,31
  1. Новости в регионах
  2. Новости Харькова

В Харькове ужесточили карантин: что запретили

17 августа, 14:02

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Это произошло из-за внесения города в "желтую" зону

В Украине коронавирусная инфекция не сбавляет обороты. В связи с ростом заболеваемости COVID-19 среди жителей и определением Харькова в "желтую" зону, в городе с сегодняшнего дня, 17 августа, ужесточили карантинные ограничения.

Реклама

Такое решение было принято на заседании Городской комиссии по обеспечению противоэпидемических мероприятий, определенных для "желтого" уровня эпидемической опасности на территории города Харькова, сообщает 057.ua.

В ходе заседания отметили, что с 31 июля по 13 августа в городе выявили 1 561 случай заболевания коронавирусом, что составляет 82,9% от случаев, зарегистрированных в Харьковской области.

Согласно постановлению Кабинета Министров №712 от 12 августа, в городах, определенных в "желтую" зону, запрещается:

В тренде
Хасиды все же приедут в Умань: в городе ожидают до 10 тысяч паломников
  • посещения учреждений социальной защиты, где находятся граждане преклонного возраста;
  • работа хостелов;
  • работа развлекательных заведений и учреждений общественного питания после 24:00 и до 7:00;
  • проведение массовых мероприятий в ресторанах и кафе с участием более 20 человек;
  • работа спортивных залов, фитнес-центров, кроме тех, которые принимают посетителей не более одного человека на 10 "квадратов".

Кроме того, на заседании добавили, что на рост заболеваемости повлияло несоблюдение горожанами требований адаптивного карантина, включая масочный режим, социальное дистанцирование, а также увеличение миграционных процессов и количества обследований.

Реклама

Ранее мы сообщали, что стала известна еще одна причина вспышки COVID-19 в Харьковской области.

Какие ограничения ввели в Украине в связи с пересмотром карантинных зон – смотрите в сюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

карантин харьковская область коронавирус ограничения запреты
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

В Бердянске мужчина поймал огромную медузу: фото морского
В Бердянске мужчина поймал огромную медузу: фото морского "чудовища"Запорожье
В Минздраве рассказали, где за сутки было больше всего зараженных коронавирусом
В Минздраве рассказали, где за сутки было больше всего зараженных коронавирусомУкраина
В Харькове каждый третий пациент с COVID-19 узнал свой диагноз случайно
В Харькове каждый третий пациент с COVID-19 узнал свой диагноз случайноХарьков
Украину зальют дожди и похолодает: синоптики предупредили об изменении погоды
Украину зальют дожди и похолодает: синоптики предупредили об изменении погодыУкраина
Несмотря на карантин: в харьковском метро пассажиры ездят без масок (фото)
Несмотря на карантин: в харьковском метро пассажиры ездят без масок (фото)Харьков
Оторвало ноги и руку: выяснилась причина гибели мужчины в Харьковской области
Оторвало ноги и руку: выяснилась причина гибели мужчины в Харьковской областиХарьков

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять