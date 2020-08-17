Вспышка коронавируса в Харьковской области: стала известна еще одна причина

Число заболевших в регионе уже превысило 6 тысяч

Коронавирусная инфекция не сбавляет темпы распространения в Харьковской области. Одной из причин вспышки COVID-19 в регионе стало увеличение миграционных процессов. Об этом, со ссылкой на данные областного лабораторного центра, сообщает "Суспільне".

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В частности, как отметили в лабцентре, за прошлую неделю через международный автомобильный пункт пропуска "Гоптовка" и международный аэропорт из-за рубежа в область въехало 21 517 человек. Именно это, по мнению специалистов, и способствовало значительному распространению инфекции.

Что касается других причин роста показателей заболеваемости, то среди них упоминают несоблюдение требований карантина (масочный режим, социальная дистанция) и увеличение количества обследований.

Отметим, что, по данным системы мониторинга СНБО Украины, за минувшие сутки, 16 августа, в Харьковской области подтвердили 91 новый случай COVID-19. Всего с начала эпидемии в регионе обнаружили 6156 зараженных. 2714 из них выздоровели, а жизни 161 спасти не удалось.

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Ранее мы сообщали, в Харьковской области взрослых, больных коронавирусом, начала принимать детская "инфекционка".

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Также напомним, в Харькове врачи заявили о нехватке мест в реанимации. Врачи предупредили, что с темпами распространения коронавирусной инфекции вскоре могут не справиться.

Какие ограничения ввели в Украине в связи с пересмотром карантинных зон - смотрите в сюжете:

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