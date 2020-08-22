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В Харькове ужесточили карантин: что запретили

22 августа, 11:05

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Регион бьет антирекорды по коронавирусу

Украина за минувшие сутки, 21 августа, установила новый рекорд по числу заболевших COVID-19 за сутки. Антилидером среди регионов страны сегодня стала Харьковская область – там инфекцию диагностировали 291 человеку.

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В связи с ухудшением ситуации регион отнесли в "оранжевую" зону и усилили там карантин. Итак, как сообщает 057.ua, с 24 августа на территории города будут введены такие меры:

  • запрет работы учреждений с размещением постояльцев, кроме отелей;
  • в развлекательных центрах, заведениях общественного питания – заполняемость 50%, не более 1 человека на 10 кв. м;
  • запрет на работу спортзалов и фитнес-центров, если на одного человека приходится меньше 10 кв. м;
  • ограничение массовых мероприятий – не больше 220 человек и пр.

Отметим, что всего в Харьковской области было зарегистрировано случая 7324 заболевания. 2770 человек выздоровели, а для 177 инфицированных болезнь закончилась летально.

Напомним, ранее заведующая отделением №2 в Харьковской инфекционной больнице рассказала о работе в условиях эпидемии. По ее словам, состояние больных с COVID-19 меняется очень быстро.

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Также мы сообщали, что харьковские врачи уже заявляли о нехватке мест в реанимации. Медики предупреждали, что с темпами распространения коронавирусной инфекции вскоре могут не справиться.

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Кроме того, в Украине продают липовые справки об отсутствии COVID-19, подробности в сюжете:

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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