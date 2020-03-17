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В Харькове ужесточили карантин: закрылись кафе и рестораны

17 марта, 19:27

Руслан Ровик

Харьковские власти решили закрыть заведения общественного питания

Власти Харькова, где ранее был введен карантин из-за коронавируса, было решено закрыть заведения общественного питания, торгово-развлекательные центры и учреждения культуры.

Соответствующее решение было принято комиссией техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

"С 17 марта по 3 апреля запрещается работа субъектов хозяйствования, которая предполагает прием посетителей. Речь о заведениях общественного питания: рестораны, кафе, а также торгово-развлекательных и фитнес-центров, учреждений культуры, торгового и бытового обслуживания населения", – заявила директор Департамента административных услуг и потребительского рынка Харьковского горсовета Виктория Китайгородскяа.

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По ее словам, не будет запрещена розничная торговля продуктами питания, топливом, средствами гигиены, медикаментами и средствами связи, а также ведение банковской и страховой деятельности.

"Также не запрещается торговая деятельность по оказанию услуг общественного питания с применением адресной доставки заказов, причем при условии обеспечения соответствующего персонала средствами индивидуальной защиты", – подчеркнула чиновница.

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В свою очередь, заместитель мэра Харькова Игорь Терехов, главным вопросом сейчас является уменьшение количества непосредственных контактов между людьми.

Напомним, ранее в Харькове заявили, что метрополитен прекратит свою работу в 20:00 во вторник, 17 марта, в связи с введенным карантином.

Отметим, что президент Владимир Зеленский поручил Кабмину объявить режим чрезвычайной ситуации, в областях где на тот момент подтвердились случаи коронавируса – Житомирской и Черновицкой.

Все подробности в спецтеме Карантин в Украине

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Харьков карантин коронавирус

Источник: Сегодня

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