В Харькове ветераны боев на Донбассе осадили военкоматы

Ветераны требовали призвать их на службу в боевые подразделения

После инцидента с нападением россиян на украинские военные корабли в Азовском море военкоматы Харькова начали осаждать ветераны боевых действий на Донбассе с просьбами принять их на службу в боевые подразделения.

Как рассказал военный комиссар Харьковской области Юрий Калгушкин, за сутки он получил более 200 звонков, передает Kharkiv Today.

"Звонят те, кто готов сейчас прийти в военкомат и стать в ряды боевых бригад. Кроме того, звонят в областной военкомат, районные военкоматы, "Объединение ветеранов АТО". То есть, в целом, звонков намного больше", — подчеркнул он.

Военком добавил, что вернуться в боевые части все добровольцы смогут после распоряжения Генерального штаба о мобилизации.

"Мы всем отвечаем "Большое спасибо". И поясняем, что как только получим команду из Генерального штаба, сразу всем перезвоним, что надо быть в готовности", – подчеркнул Калгушкин.

Кроме того, он сообщил, что в случае объявления мобилизации прежде всего на службу позовут резерв первой и второй очереди.

"Оперативный резерв первой очереди – это те, кто служил в боевых частях с 2014 года и был уволен либо по демобилизации, либо по окончанию сроков контракта. Они закреплены за каждой боевой воинской частью. С ними до этого проводились и проводятся учебные сборы на протяжении месяца для поддержания постоянных практических навыков", – заверил военком.

К оперативному резерву второй очереди относятся части обеспечения и подразделения территориальной обороны.

По его словам, всем резервистам стоит находиться в готовности и собрать необходимые вещи – как только придет повестка из военкомата, необходимо сразу прибыть в указанное место. Рассылать уведомления о мобилизации военкоматы начнут после соответствующего приказа Генштаба.

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Напомним, в Азовском море 25 ноября произошло нападение россиян на группу украинских военных кораблей – рейдовый буксир "Яни Капу" и два малых бронированных артиллерийских катера "Бердянск" и "Никополь" были захвачены спецназом страны агрессора.

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