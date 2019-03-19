Кормят молоком с пипетки: буковинские пожарные приютили спасенного из огня зайчика

У животного обожжена лапка и бочок

Кормят молоком с пипетки: буковинские пожарные приютили спасенного из огня зайчика 2019-03-19T19:31:00+02:00 Запад У животного обожжена лапка и бочок

Буковинские пожарные спасли маленького зайчонка. У животного была обожжена лапка и бочок. Травмированного зверька спасатели приютили у себя – предоставили ему необходимую помощь и сейчас заботятся о нем, чтобы после того, как зайчонок выздоровеет, отпустить его на свободу. Малыша кормят молоком из пипетки.

Напомним, в течение прошлых выходных дней в Черновецкой области произошли 9 пожаров в жилом секторе и 25 пожаров сухой травы на открытых территориях. В частности, 15 марта в селе Заволока Сторожинецкого района возник пожар на открытой территории. В результате неосторожного обращения с огнем неустановленного лица горела сухая трава. Огонь охватил площадь 2 га. Для того, чтобы ликвидировать пожар, на место происшествия прибыли пожарные Первой государственной пожарно-спасательной части города Черновцы. Во время тушения пожара спасатели заметили в траве зайчонка. Животное жалобно пищало и пыталось убежать от пламени, однако не могло – огонь обжег лапу и бочок зайчику. Работники Службы спасения ликвидировали пожар, а травмированного зверька приютили у себя.

Ранее мы писали, что в Кривом Роге спасли кота, который умирал от голода и жажды на крыше. Спасли усатого, который несколько дней просидел на козырьке балкона.

Тем временем, рысь, которую нашли посреди Житомира, привыкает к зоопарку в Ровно. В Ровенском зоопарке у Бориса просторный вольер, и сейчас трехлетний самец имеет хороший аппетит.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Кормят молоком с пипетки: буковинские пожарные приютили спасенного из огня зайчика". Другие Новости Западной Украины смотрите в блоке "Последние новости"

Источник: Чернівецький промінь Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.