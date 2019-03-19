Кормят молоком с пипетки: буковинские пожарные приютили спасенного из огня зайчика
У животного обожжена лапка и бочок
Буковинские пожарные спасли маленького зайчонка. У животного была обожжена лапка и бочок. Травмированного зверька спасатели приютили у себя – предоставили ему необходимую помощь и сейчас заботятся о нем, чтобы после того, как зайчонок выздоровеет, отпустить его на свободу. Малыша кормят молоком из пипетки.
Напомним, в течение прошлых выходных дней в Черновецкой области произошли 9 пожаров в жилом секторе и 25 пожаров сухой травы на открытых территориях. В частности, 15 марта в селе Заволока Сторожинецкого района возник пожар на открытой территории. В результате неосторожного обращения с огнем неустановленного лица горела сухая трава. Огонь охватил площадь 2 га. Для того, чтобы ликвидировать пожар, на место происшествия прибыли пожарные Первой государственной пожарно-спасательной части города Черновцы. Во время тушения пожара спасатели заметили в траве зайчонка. Животное жалобно пищало и пыталось убежать от пламени, однако не могло – огонь обжег лапу и бочок зайчику. Работники Службы спасения ликвидировали пожар, а травмированного зверька приютили у себя.
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