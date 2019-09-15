В Харькове во время "Марша равенства" полиция задержала 17 человек

"Марш равенства" в Харькове / Фото: Twitter

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В центре Харькова во время "Марша равенства" и акции "За семейные ценности" было зафиксировано несколько стычек, по результатам которых открыли два уголовных производства и оформили административный протокол.

Кроме того, по данным пресс-службы областного управления Нацполиции, в столкновениях пострадали двое полицейских.

"17 человек доставлены в Шевченковский отдел полиции. По предварительным данным, они приняли участие в столкновениях на улице Рымарской в Харькове. Во время конфликта они сопротивлялись полицейским, кроме того, в сторону правоохранителей распылили слезоточивый газ. Пострадали двое полицейских. Одного из них с ожогами глаз доставили в больницу", – говорится в сообщении.

Также стражи порядка заявили, что уголовное производство открыто по статье "угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа", санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Кроме того, расследуется и факт хулиганских действий в отношении юноши в парке Шевченко по статье "хулиганство". Злоумышленникам грозит ограничение свободы на срок до четырех лет.

Полиция также сообщила, что 17-летний харьковчанин после окончания "Марша равенства" стал бросать камнями в людей, которые шли вдоль улицы Сумской. Полицейские доставили его в Киевский отдел полиции для объяснений. По этому факту был составлен административный протокол по статье "мелкое хулиганство".

По всем уголовным производствам продолжаются следственные действия.

Напомним, ранее Марш равенства состоялся в столице. В целом прайд прошел довольно спокойно, а возможные провокации были пресечены в зародыше.

А в 2018 году в июле Марш равенства в Киеве закончился жесткими столкновениями и разбитыми головами. Перед началом шествия ЛГБТ-сообщества активисты и полиция устроили массовую стычку на Владимирской.

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