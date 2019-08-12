В масштабном ДТП в Одесской области погибли четыре человека

Еще три человека людей получили ранения

ДТП в Одесской области

В Одесской области в результате столкновения трех автомобилей на трассе Татарбунары – Вилково погибли четыре человека. Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

"В результате столкновения Fiat, Toyota и Volkswagen возле села Ручей погибли четыре человека и еще трое – госпитализированы", – говорится в сообщении.

На данный момент на месте трагедии работают специалисты следственно-оперативной группы по расследованию дорожно-транспортных происшествий. Проводится работа по установлению личности погибших и выяснению обстоятельств происшествия.

Напомним, не так давно в Житомирской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух легковых автомобилей погибли четыре человека.

Ранее сообщалось, что за шесть месяцев 2019 года в Украине произошло 73 145 дорожно-транспортных происшествий. В результате аварий погиб 1331 человек. В частности, общее количество ДТП выросло на 8,2% (за шесть месяцев 2018 года было зафиксировано 68 776 аварий).

Добавим, что сайт "Сегодня" писал, почему в Украине стало больше аварий на дорогах. Также были названы украинские города-рекордсмены по количеству ДТП.

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