В Харькове водителя, сбившего насмерть семилетнюю девочку, приговорили к семи годам тюрьмы

После наезда от полученных травм ребенок скончался на месте ДТП

В Харькове мужчину, который, находясь за рулем микроавтобуса в нетрезвом состоянии, насмерть сбил семилетнюю девочку, осудили к семи годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

"Приговором Червонозаводского районного суда г. Харькова 42-летнего мужчину признали виновным в совершении смертельного ДТП, в котором погиб ребенок (ч. 2 ст. 286 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, водителю назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.

Досудебное расследование установило, что на момент ДТП мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

Напомним, смертельное ДТП произошло 17 июня этого года на Драгомировской улице в Харькове. Микроавтобус Mercedes выехал на автопарковку вблизи супермаркета, где находились двое детей. Автомобиль сбил 7-летнюю девочку и протащил ее несколько метров, остановившись только после того, как врезался в здание супермаркета. От полученных травм ребенок погиб на месте.

Мы уже писали о том, что только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.