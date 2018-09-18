В Харькове водителя, сбившего насмерть семилетнюю девочку, приговорили к семи годам тюрьмы

Сегодня, 17:59

После наезда от полученных травм ребенок скончался на месте ДТП

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Харькове мужчину, который, находясь за рулем микроавтобуса в нетрезвом состоянии, насмерть сбил семилетнюю девочку, осудили к семи годам лишения свободы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.

"Приговором Червонозаводского районного суда г. Харькова 42-летнего мужчину признали виновным в совершении смертельного ДТП, в котором погиб ребенок (ч. 2 ст. 286 УК Украины)", – говорится в сообщении.

Как рассказал начальник отдела прокуратуры области Максим Блохин, водителю назначили наказание в виде 7 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года. 

Досудебное расследование установило, что на момент ДТП мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас приговор суда не вступил в силу, поскольку идет время на апелляционное обжалование.

Напомним, смертельное ДТП произошло 17 июня этого года на Драгомировской улице в Харькове. Микроавтобус Mercedes выехал на автопарковку вблизи супермаркета, где находились двое детей. Автомобиль сбил 7-летнюю девочку и протащил ее несколько метров, остановившись только после того, как врезался в здание супермаркета. От полученных травм ребенок погиб на месте.

Мы уже писали о том, что только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.
ДТП, Харьков, суд, водитель, приговор, тюрьма, девочка, микроавтобус

Вы сейчас просматриваете новость "В Харькове водителя, сбившего насмерть семилетнюю девочку, приговорили к семи годам тюрьмы". Другие Новости Харькова смотрите в блоке "Последние новости"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие регионы

Фото: prykordonnya.info

В Николаеве легковушка сбила двух женщин на пешеходном переходе

Сегодня, 14:39

Одну из пострадавших госпитализировали в больницу

Другие регионы

Фото из открытых источников

В Винницкой области грузовик слетел в кювет и перевернулся: погибла женщина

Сегодня, 11:55

Водителя грузового автомобиля госпитализировали в больницу
Загрузка...

Запад

На Закарпатье иностранец насмерть сбил школьницу и пытался бежать за границу

Сегодня, 11:20

На границе с Венгрией водителя  и его пассажирку  задержали, по предварительным данным, они - граждане Израиля и Германии

Происшествия

Фото: Информатор

Под Киевом Opel врезался в перевернувшуюся фуру

Сегодня, 11:08

На трассе образовалась пробка и в сторону "Борисполя", и в сторону Киева
Загрузка...