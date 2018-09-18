В Николаеве легковушка сбила двух женщин на пешеходном переходе

Сегодня, 14:39

Одну из пострадавших госпитализировали в больницу

Фото: prykordonnya.info
Фото: prykordonnya.info

В Николаеве легковой автомобиль Chevrolet сбил двух женщин на нерегулируемом пешеходном переходе. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

ДТП произошло 17 сентября на пересечении улиц Космонавтов и Китобоев в Ингульском районе. В результате наезда две женщины возрастом 30 и 35 лет получили телесные повреждения различной степени тяжести, одну из них госпитализировали.

"По данному факту начато уголовное производство по признакам ч. 1 ст. 286 УК Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами"", – рассказали в полиции.

На данный момент правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП, продолжаются следственные действия.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.             

Кроме того, как рассказывал ранее заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, в Украине было зафиксировано более 26 тысяч нарушений ПДД. По его словам, полиция вводит в действие план неотложных комплексных мер по усилению безопасности дорожного движения.
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