В Винницкой области грузовик слетел в кювет и перевернулся: погибла женщина

В Винницкой области грузовой автомобиль съехал в кювет и перевернулся. От полученных травм женщина-пассажир грузовика скончалась. Об этом сообщили в пресс-службе полиции области.

ДТП произошло вечером 17 сентября в селе Копеевка Тульчинского района области. По предварительным данным, водитель автомобиля "МАН" не справился с управлением, в результате чего грузовик съехал в кювет и перевернулся.

В результате аварии 49-летняя пассажирка грузовика от полученных травм скончалась. Водителя автомобиля, 51-летний жителя Томашпольского района, госпитализировали в больницу.

"Полицией открыто уголовное производство по ч.2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины ("Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего"). За такое правонарушение предусмотрено наказание до 8 лет лишения свободы", – рассказали в полиции.

Напомним, только за первое полугодие 2018 года в ДТП в Украине погибли 1237 человек, пострадали – 12,8 тыс. Всего за январь-июнь произошло больше 68 тыс. аварий, из них с пострадавшими – 9,9 тыс. ДТП.

В целом, за последние три года в авариях погибло более 15 тысяч человек. Премьер-министр Владимир Гройсман уже назвал ситуацию катастрофической и подчеркнул, что трагические случаи чаще стали происходить на свежеотремонтированных трассах.

Кроме того, как рассказывал ранее заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, в Украине было зафиксировано более 26 тысяч нарушений ПДД. По его словам, полиция вводит в действие план неотложных комплексных мер по усилению безопасности дорожного движения.