В Харькове военный грузовик устроил "дрифт" и влетел в заправку: видео

На заснеженной трассе военный водитель не удержал машину

На Окружной дороге в Харькове, где с ночи начался снегопад, водитель военного грузовика потерял управление и врезался в постройки автозаправочной станции.

Видео "дрифта" и столкновения тяжелой машины очевидцы выложили в социальных сетях, добавив, что инцидент произошел около 7 часов утра 5 февраля.

На ролике видно, как КамАЗ защитного цвета едет со стороны Алексеевки, когда машина потеряла управление, развернулась на 180 градусов и врезается задней частью в расположенную на другой стороне дороги АЗС.

К счастью, машина не зацепила колонки, однако сильно повредила одну из опор. Как сообщили в патрульной полиции, инспекторы на оформление этой аварии не выезжали.

Напомним, ранее в Харьковском областном управлении Службы автомобильных дорог заявили, что вывели на дороги региона специальную технику, чтобы не допустить возникновения опасности для водителей.

Тем временем, в Украине из-за непогоды был обесточен 41 населенный пункт.

"В результате осложнения погодных условий (осадки и порывы ветра) в результате срабатывания автоматической системы защиты ЛЭП обесточены 41 населенный пункт в двух областях", – заявили в ГСЧС.

Все подробности в спецтеме Непогода в Украине

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram